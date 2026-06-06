En el marco de una nueva edición de Agroactiva, realizada en Armstrong, Bryan J. Mayer participó de una recorrida junto al diputado nacional Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.
Mayer resaltó en Agroactiva la transformación de empresas del interior hacia nuevos sectores productivos
El dirigente rafaelino participó de una recorrida junto a Nicolás Mayoraz y destacó cómo firmas históricamente vinculadas al agro comienzan a expandirse hacia la energía, el petróleo y la minería.
Durante la visita, Mayer mantuvo encuentros con empresarios, productores y representantes de distintas firmas, donde destacó una tendencia creciente: empresas históricamente vinculadas a la maquinaria agrícola y al sector agropecuario que hoy amplían su horizonte hacia nuevas áreas estratégicas, como la minería, el petróleo y Vaca Muerta.
“Uno de los fenómenos más interesantes que vimos en Agroactiva es cómo muchas empresas que nacieron ligadas al agro hoy están mirando también hacia la minería, el petróleo y nuevas oportunidades productivas. Eso habla de una enorme capacidad de adaptación, innovación y coraje empresario”, señaló.
En ese sentido, consideró que esta transformación expresa “el verdadero espíritu de los inversores, productores, empresarios y desarrolladores argentinos”, porque muestra a un sector privado que no espera soluciones artificiales, sino que busca nuevos mercados, clientes y desafíos.
“No se trata de esperar que venga el Estado a financiar todo o a crear mercados artificiales para que algunos pesquen en la pecera. Se trata de salir a competir, reinventarse y generar movimiento económico genuino”, sostuvo.
Entre las firmas visitadas se encontró AyC Soluciones Oleohidráulicas, empresa radicada en Rafaela, donde Mayer dialogó con sus titulares y parte de su equipo de trabajo.
“Como rafaelino, siempre es un orgullo encontrar casos como el de AyC. Estamos hablando de una empresa que, desde Rafaela, genera empleo local y llega con sus productos y servicios a más de 1.500 clientes en todo el territorio nacional. Eso demuestra que cuando una ciudad está conectada con el país y con el mundo, la producción local no tiene límites”, expresó.
Para Mayer, el caso de AyC sintetiza el potencial de muchas empresas del interior que logran crecer, innovar y competir más allá de sus mercados tradicionales.
“AyC es un ejemplo de innovación, adaptación y empuje emprendedor. En lugar de quedarse de brazos cruzados quejándose de lo que pasa alrededor, decidió crecer, buscar oportunidades y desarrollar nuevos mercados. Ese es exactamente el espíritu que encontré en Agroactiva”, afirmó.
El dirigente rafaelino también vinculó este proceso con el cambio de rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei, al señalar que la estabilidad y las reglas de juego claras permiten volver a proyectar a mediano y largo plazo.
“Hoy el que quiere invertir sabe que hay una dirección económica definida. Puede animarse a proyectar porque entiende que las reglas de juego van a ser sostenidas en el tiempo. Esa previsibilidad es fundamental para que el sector privado vuelva a tomar decisiones de inversión”, expresó.
Finalmente, Mayer sostuvo que Agroactiva volvió a demostrar que el interior productivo argentino tiene la capacidad de liderar una nueva etapa de desarrollo.
“Agroactiva muestra una Argentina que produce, que innova y que se adapta. Desde la maquinaria agrícola hasta Vaca Muerta, empresas argentinas están demostrando que, cuando hay libertad, estabilidad y reglas claras, el país puede volver a crecer desde su economía real”, concluyó.