La ganadería volvió a ocupar un lugar central en AgroActiva 2026 Edición BNA y este viernes la lechería tuvo uno de sus grandes momentos con el remate de reproductores hembras de la raza Holando Argentino, que cerró con venta total, agilidad en la pista y valores por encima de las expectativas.
Holando Argentino pisó fuerte en AgroActiva: venta total y genética lechera de alto nivel
La raza Holando Argentino fue protagonista en la agenda ganadera de AgroActiva 2026 Edición BNA, con un remate que dejó un balance más que positivo: se vendió la totalidad de los reproductores bovinos hembras presentados en pista.
El Director Nacional de Lechería, Sebastián Alconada, celebró el resultado y destacó la importancia de haber incorporado con fuerza al sector lechero dentro de una muestra históricamente vinculada a la maquinaria, la agricultura y la innovación productiva.
“Estar con la lechería presente fue uno de los desafíos que nos planteamos junto con la organización de AgroActiva, la Secretaría de Agricultura y muchas de las empresas que nos acompañan permanentemente”, señaló.
Genética de alto nivel
Alconada remarcó que la calidad de los animales presentados fue uno de los puntos más fuertes de la jornada, con ejemplares de alto mérito genético y herramientas como semen sexado y análisis genómico.
“Tuvimos la posibilidad de traer animales con alto mérito genético. El desafío era empezar a traer la lechería a una expo que no es netamente lechera, y se logró”, afirmó.
El remate, organizado junto a la Cooperativa Guillermo Lehmann y productores del sector, mostró un fuerte interés por animales de calidad. Según destacó Alconada, los consignatarios marcaron que la venta fue ágil y con muy buenos valores.
“Es una alegría enorme. Escuchar que el remate fue ágil y con buenos valores es una satisfacción para quienes venden, que trabajan todos los días mejorando genética, y también para los compradores, que podrán incorporar esa calidad a sus rodeos”, expresó.
Tecnología para una lechería más competitiva
El funcionario también puso el foco en el crecimiento del Patio Lechero, que comenzó con tres empresas y hoy reúne a trece firmas vinculadas al sector.
Para Alconada, la competitividad de la lechería pasa por incorporar tecnología tanto en la producción primaria como en la industria.
“Confiamos en que en las tecnologías está la competitividad del sector. Hablamos de tecnologías duras, como una ordeñadora, un sistema rotativo o un robot, pero también de genética, monitoreo y herramientas que le dan más información al productor para tomar mejores decisiones”, sostuvo.
Con venta total, genética de alto nivel y una agenda lechera en crecimiento, AgroActiva Edición BNA vuelve a mostrar que la lechería tiene cada vez más lugar dentro de la muestra y que el sector busca proyectarse con más tecnología, eficiencia y oportunidades de negocio.