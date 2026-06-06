Primera vez en la muestra

Holando Argentino pisó fuerte en AgroActiva: venta total y genética lechera de alto nivel

La raza Holando Argentino fue protagonista en la agenda ganadera de AgroActiva 2026 Edición BNA, con un remate que dejó un balance más que positivo: se vendió la totalidad de los reproductores bovinos hembras presentados en pista.