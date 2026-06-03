Edición 2026

Mántaras destacó el protagonismo de Santa Fe en Agroactiva y el fuerte respaldo al sector productivo

El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe valoró la histórica participación de la provincia en Agroactiva 2026, resaltó la presencia de empresas y emprendedores santafesinos, anticipó anuncios de financiamiento para el sector y remarcó la decisión de fortalecer las exposiciones rurales en todo el territorio provincial.