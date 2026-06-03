En una edición que el Gobierno provincial presenta como una de las más importantes de los últimos años, Santa Fe volvió a tener una presencia destacada en Agroactiva, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país. Desde Armstrong, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, puso el foco en el despliegue institucional de la provincia, el acompañamiento a las empresas santafesinas y la estrategia para fortalecer la producción en todo el territorio.
Mántaras destacó el protagonismo de Santa Fe en Agroactiva y el fuerte respaldo al sector productivo
El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe valoró la histórica participación de la provincia en Agroactiva 2026, resaltó la presencia de empresas y emprendedores santafesinos, anticipó anuncios de financiamiento para el sector y remarcó la decisión de fortalecer las exposiciones rurales en todo el territorio provincial.
"Estamos muy contentos de estar nuevamente en Armstrong con un evento como Agroactiva, que refleja lo que es el campo, lo que es el agro y todo lo que tracciona el agro en general, particularmente en el empresariado y los emprendedores santafesinos", sostuvo.
Mántaras remarcó que la presencia de firmas de la provincia no se limita al espacio institucional montado por el Gobierno. "Van a ver muchas empresas santafesinas dentro y fuera del stand de Santa Fe. Muchas de ellas son familias que decidieron innovar, correr riesgos y apostar al crecimiento en un contexto complejo para invertir y emprender", señaló.
El funcionario destacó además que muchas de esas compañías tienen una larga trayectoria y representan distintas generaciones de productores e industriales que lograron consolidarse a lo largo del tiempo.
Un stand con más expositores y actividad permanente
Uno de los aspectos que sobresale en esta edición es la magnitud del espacio santafesino dentro de la exposición. Según explicó Mántaras, el stand provincial mantiene la impronta de los últimos años, aunque con una mayor cantidad de participantes.
"Este año incorporamos muchos más expositores. El espacio está más compacto, pero con una enorme cantidad de actividades y propuestas", explicó.
El funcionario detalló que cada una de las áreas del Ministerio de Desarrollo Productivo desarrolla reuniones, lanzamientos y encuentros durante toda la jornada.
"Ya en las primeras horas tuvimos varias mesas de trabajo y lanzamientos de eventos. Prácticamente cada media hora hay una actividad distinta impulsada por alguna de las secretarías", indicó.
Para Mántaras, ese contacto permanente con productores, instituciones y empresarios transforma a Agroactiva en un espacio clave para medir el pulso del sector. "El ida y vuelta con las instituciones y con los productores es un verdadero termómetro para quienes tenemos responsabilidades de gestión", afirmó.
Además, destacó el contexto productivo que atraviesan algunas actividades económicas de la provincia. "La agricultura tuvo un año razonablemente bueno, más allá de algunas situaciones puntuales en el norte. La ganadería atraviesa un momento favorable en materia de precios y la lechería comienza a mostrar signos de recuperación", sostuvo.
En ese marco, valoró el trabajo conjunto realizado por el Gobierno provincial para generar nuevas herramientas financieras.
"Se van a anunciar líneas de financiamiento muy importantes. Hay un gran esfuerzo del gobernador Maximiliano Pullaro, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desarrollo Productivo para encontrar mecanismos inteligentes que permitan llegar al productor y acompañar el crecimiento de la actividad", afirmó.
Una apuesta fuerte a las exposiciones rurales de toda la provincia
Otro de los ejes que destacó el secretario fue la decisión de potenciar las exposiciones rurales que se realizan en distintas localidades santafesinas.
Según explicó, si bien históricamente la provincia acompañó estos eventos, durante 2026 se buscará dar un paso más mediante inversiones en infraestructura y una mayor articulación institucional.
"Vamos a estar muy presentes en todas las exposiciones rurales. Es una política de Estado que venimos sosteniendo, pero este año con una impronta diferente porque también vamos a invertir en infraestructura", explicó.
Mántaras recordó que muchas veces las sociedades rurales son utilizadas por los gobiernos para desarrollar reuniones, presentaciones y actividades oficiales, por lo que resulta importante mantener esos espacios en buenas condiciones.
"Las instalaciones de las rurales son fundamentales para la vida institucional y productiva de cada región. Por eso queremos acompañarlas también desde ese lugar", señaló.
Como parte de esa estrategia, Agroactiva se convirtió este año en el escenario elegido para presentar el calendario de exposiciones rurales de la provincia.
El funcionario destacó que recientemente se lanzó la exposición de Chañar Ladeado, sede de la Fiesta Nacional del Porcino, y anticipó que durante la muestra también se realizarán presentaciones vinculadas a las entidades nucleadas en Confederaciones de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).
"Es una manera de mostrar que Agroactiva abre sus puertas a todas las exposiciones que tenemos distribuidas en el territorio provincial. Son como pequeñas Agroactivas que tienen historia, identidad propia y reflejan la enorme diversidad productiva de Santa Fe", sostuvo.
En ese sentido, consideró que la articulación entre la gran muestra nacional y las exposiciones regionales permite multiplicar oportunidades para productores, empresas e instituciones.
"Las rurales tienen una capilaridad muy importante y representan la diversidad productiva de toda la provincia. Potenciar ese trabajo conjunto nos permite darle más volumen y visibilidad a cada una de ellas", concluyó.