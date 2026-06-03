En el marco de AgroActiva 2026, la muestra agroindustrial más importante de Sudamérica, la diputada provincial Fernanda Castellani volvió a manifestar su respaldo al sector productivo y reclamó medidas que permitan mejorar la competitividad de la agroindustria argentina.
Fernanda Castellani: “Al campo hay que dejarlo trabajar y bajar impuestos que frenan la producción”
La diputada provincial recorrió AgroActiva en Armstrong y destacó el potencial productivo santafesino. Defendió la eliminación de tributos que considera distorsivos, respaldó la reducción de retenciones impulsada por el Gobierno nacional y repasó proyectos vinculados al sector agropecuario, la conectividad rural y las escuelas agrotécnicas.
Durante su visita a la exposición que se desarrolla en Armstrong, la legisladora destacó la importancia de la muestra como espacio de encuentro entre productores, empresas, industriales y emprendedores vinculados al campo.
“Muchísimas expectativas en esta muestra tan impresionante donde se reúne la industria metalmecánica, los productores y todo el sector agropecuario. Vengo desde chica y siempre es un placer estar acá acompañando y viendo los avances tecnológicos que tiene el sector”, expresó.
Castellani remarcó que AgroActiva refleja gran parte del potencial productivo de Santa Fe y del interior del país.
“Es el interior productivo que muestro todos los días. Ese ADN que nos hace diferentes y únicos, con un talento y una creatividad increíbles”, sostuvo.
Menos impuestos y más producción
La diputada consideró que el principal desafío sigue siendo reducir la presión tributaria que pesa sobre el sector agropecuario y las industrias vinculadas.
“Solamente les pedimos a los políticos que bajen los impuestos, Ingresos Brutos y otros tributos muy distorsivos, además de las retenciones. Que nos dejen trabajar tranquilos haciendo lo que sabemos hacer”, afirmó.
También destacó la necesidad de continuar invirtiendo en infraestructura para potenciar la actividad económica.
“Necesitamos rutas, obras y condiciones para seguir creciendo. Por el resto me parece que estamos muy bien. El campo siempre apuesta, se levanta temprano todos los días y sigue invirtiendo incluso cuando no sabe cómo va a salir esa apuesta”, señaló.
En ese sentido, celebró los resultados de la última campaña agrícola.
“Por suerte este año tuvimos una muy buena cosecha y para mí es fundamental defender los intereses del campo y de la industria. Es mi deber y lo hago con uñas y dientes”, aseguró.
Respaldo a la baja de retenciones
Consultada sobre la reciente reducción de retenciones anunciada por el presidente Javier Milei, Castellani consideró que se trata de una señal positiva para el sector.
“Sí, por supuesto. Es un primer paso. Hasta ahora lo que dijo que iba a cumplir lo viene cumpliendo y estoy muy de acuerdo con eso. También las cosas buenas hay que decirlas”, manifestó.
La legisladora sostuvo que avanzar en la disminución de la carga impositiva es clave para fortalecer la competitividad de las economías regionales y estimular nuevas inversiones.
Los proyectos para el sector
Durante la entrevista, Castellani repasó algunas de las iniciativas legislativas que impulsa en la Cámara de Diputados de Santa Fe y que tienen relación directa con la producción agropecuaria.
Uno de los proyectos apunta a eliminar la figura del gran propietario rural. “Es una figura muy distorsiva que hay que eliminar. No queda otra”, afirmó. También destacó propuestas vinculadas a la incorporación de nuevas tecnologías en el sector.
“Hay que fortalecer la conectividad digital. Si un productor de 50 hectáreas no tiene internet, no puede hacer una carta de porte y eso hoy es fundamental”, explicó. Además, impulsa beneficios para quienes incorporen herramientas tecnológicas de última generación.
“Tenemos que avanzar con drones y otras tecnologías de punta. Si un productor invierte en eso debería tener beneficios impositivos”, sostuvo.
El rol de las mujeres rurales
Otro de los ejes que la legisladora viene promoviendo es la visibilización del trabajo de las mujeres en el ámbito agropecuario.
“Las mujeres rurales fueron y siguen siendo la columna vertebral del sector. Muchas veces trabajan de manera silenciosa, pero están presentes en todas partes”, destacó.
Castellani consideró que aún queda camino por recorrer para alcanzar una mayor participación femenina en espacios de conducción.
“Las mujeres nunca dejamos de ser madres, esposas o amas de casa y además trabajamos. Por eso lucho para que más mujeres puedan ocupar lugares de liderazgo”, afirmó.
Educación y arraigo rural
La diputada también expresó su preocupación por la situación de las escuelas rurales y destacó la importancia de fortalecer la educación vinculada al sector productivo.
“Tenemos 49 escuelas agrotécnicas en Santa Fe y lamentablemente cada vez se cierran más escuelas rurales. Son fundamentales para el presente y el futuro de nuestros jóvenes”, señaló.
Entre sus iniciativas figura un proyecto para aprovechar las banquinas productivas y destinar parte de los recursos obtenidos al fortalecimiento de establecimientos educativos rurales y agrotécnicos.
“Creemos firmemente que los jóvenes tienen que estar capacitados porque serán quienes ocupen los lugares de decisión en el futuro”, concluyó.