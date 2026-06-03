AgroActiva 2026

Fernanda Castellani: “Al campo hay que dejarlo trabajar y bajar impuestos que frenan la producción”

La diputada provincial recorrió AgroActiva en Armstrong y destacó el potencial productivo santafesino. Defendió la eliminación de tributos que considera distorsivos, respaldó la reducción de retenciones impulsada por el Gobierno nacional y repasó proyectos vinculados al sector agropecuario, la conectividad rural y las escuelas agrotécnicas.