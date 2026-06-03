Innovación santafesina

Sumiagro presentó en AgroActiva herramientas únicas en el país y nuevas torres de iluminación a batería

La empresa santafesina exhibe en Armstrong una nueva línea de equipos de su marca propia Sumi Energy, con productos orientados al trabajo agropecuario, la construcción y el mantenimiento. Entre las novedades se destacan las primeras motoguadañas y motosierras del país con arranque eléctrico a batería.