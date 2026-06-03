En una nueva edición de AgroActiva, la muestra agroindustrial más importante de Sudamérica, la empresa santafesina Sumiagro llegó con importantes novedades tecnológicas y una amplia propuesta de productos pensados para el sector agropecuario, la construcción y el mantenimiento de espacios verdes.
Sumiagro presentó en AgroActiva herramientas únicas en el país y nuevas torres de iluminación a batería
La empresa santafesina exhibe en Armstrong una nueva línea de equipos de su marca propia Sumi Energy, con productos orientados al trabajo agropecuario, la construcción y el mantenimiento. Entre las novedades se destacan las primeras motoguadañas y motosierras del país con arranque eléctrico a batería.
Desde el stand ubicado en el espacio institucional de la provincia de Santa Fe, Juan Himschoot destacó la importancia de participar en una exposición que reúne a productores, contratistas y empresarios de todo el país.
“La verdad que estamos muy agradecidos a la provincia de Santa Fe por el espacio que nos brindó, donde podemos mostrar los nuevos productos que estamos lanzando. Hay una variedad muy importante y siempre es lindo traer novedades”, señaló.
Entre los principales lanzamientos, la firma presentó una nueva línea de torres de iluminación a batería bajo la marca propia Sumi Energy, desarrollada para ofrecer soluciones energéticas eficientes y sustentables.
“Trajimos las torres de iluminación a batería de marca Sumi Energy. Tenemos tres modelos distintos. Una de ellas alcanza los 5,70 metros de altura y puede funcionar hasta diez horas a máxima potencia o cien horas en el modo mínimo”, explicó Himschoot.
Según detalló, estos equipos permiten iluminar superficies equivalentes a un cuarto de cancha de fútbol y están pensados para múltiples aplicaciones.
Tecnología pionera
Sin embargo, las principales atracciones del stand fueron dos herramientas que la empresa presentó como una innovación inédita en el mercado argentino.
Se trata de una motoguadaña y una motosierra equipadas con sistema de arranque eléctrico a batería, una tecnología que elimina la necesidad de utilizar el tradicional sistema de cuerda.
“La gran novedad son la motoguadaña y la motosierra con arranque eléctrico. Esto quiere decir que tocando un botón la máquina ya enciende. No hace falta tirar de una soga, algo que muchas veces resulta incómodo o difícil, especialmente para personas mayores”, explicó.
Para la empresa, esta innovación representa un avance significativo en materia de comodidad, accesibilidad y facilidad de uso.
“Es una novedad muy importante y va a permitir que muchas más personas puedan utilizar este tipo de herramientas”, agregó.
Promociones especiales
Durante los cuatro días de AgroActiva, Sumiagro ofrece condiciones especiales para quienes se acerquen al stand y quieran adquirir alguno de los productos recientemente incorporados al catálogo.
“Estamos con una promoción exclusiva de AgroActiva para todos los productos en lanzamiento. Los ofrecemos en seis cuotas sin interés o con descuentos por pago contado”, indicó Himschoot.
La empresa también exhibe otras alternativas para el mantenimiento de espacios verdes y trabajos rurales, entre ellas un mini tractor con bolsa recolectora destinado al uso en jardines y parques.
“Traemos un mini tractor con bolsa colectora que tiene un precio muy competitivo y muchas ventajas para quienes buscan una herramienta eficiente para el mantenimiento de grandes superficies”, explicó.
Además, destacó las múltiples aplicaciones de las torres de iluminación.
“Son equipos que sirven tanto para tareas agropecuarias como para situaciones de emergencia, trabajos sobre rutas o actividades vinculadas a la construcción”, señaló.
Presencia regional
Con locales físicos en Santa Fe y Paraná, Sumiagro continúa ampliando su presencia en la región y apuesta al crecimiento a través de la incorporación constante de nuevas tecnologías.
“Nos pueden encontrar en Santa Fe, en San Luis 2700, y en Paraná, en la esquina de Urquiza y Misiones. También pueden ingresar a nuestro sitio web y comprar directamente o realizar consultas mediante WhatsApp”, indicó Himschoot.
La participación en AgroActiva forma parte de la estrategia de expansión de la empresa, que busca acercar soluciones innovadoras a productores, contratistas y usuarios de toda la región.