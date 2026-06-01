La muestra más convocante del campo argentino pondrá en marcha su 32° edición con una agenda que combinará liderazgo femenino, producción, ganadería, política agroindustrial, reconocimientos y espacios de debate sobre el presente y el futuro del sector.
Así se vivirá el día 1 de AgroActiva: mujeres protagonistas, ganadería, política agroindustrial y el inicio de una edición histórica
AgroActiva 2026 Edición BNA abrirá sus puertas el miércoles 3 de junio en Armstrong con una primera jornada cargada de actividades, protagonismo institucional y fuerte presencia del sector agropecuario nacional.
Desde el primer día, AgroActiva volverá a demostrar por qué es el gran punto de encuentro del ecosistema agroindustrial: productores, empresas, instituciones, dirigentes, emprendedores y visitantes de todo el país se reunirán en Armstrong para vivir cuatro jornadas donde el campo argentino mostrará todo su potencial.
Mujeres que hacen, lideran y transforman el agro
Uno de los grandes ejes del día inaugural será el liderazgo femenino en el agro, con una convocatoria que reunirá a referentes de distintos espacios, organizaciones e instituciones del país.
La jornada buscará potenciar el rol de la mujer dentro de la cadena agroindustrial, visibilizando historias, experiencias y miradas que hoy son parte fundamental del presente y del futuro del campo argentino.
Participarán figuras como Pilu Giraudo y Andrea Sarnari, junto a representantes de Las Chicas del Agro, FADA, New Holland con Mujeres en Campaña, Red Mujeres Rurales y Mujeres AFA, entre otras instituciones.
El encuentro se proyecta como uno de los espacios más importantes vinculados al liderazgo femenino dentro del agro argentino, con conversaciones sobre producción, innovación, participación dirigencial, desarrollo territorial y nuevos desafíos para el sector.
Ganadería, juras y genética de primer nivel
En paralelo, desde las primeras horas de la mañana comenzará la admisión de reproductores ovinos y caprinos, dando inicio a una intensa agenda ganadera que tendrá continuidad durante toda la exposición.
El sector pecuario vivirá uno de sus momentos destacados con las juras de las razas Braford, Angus y Limangus, donde cabañas de distintos puntos del país exhibirán genética, calidad productiva y el trabajo que viene creciendo edición tras edición dentro de AgroActiva.
La ganadería volverá a ocupar un lugar estratégico en la muestra, consolidándose como uno de los grandes atractivos para productores, cabañeros, empresas y visitantes interesados en conocer el potencial del sector.
Santa Fe abre su espacio con presencia institucional
Otro de los momentos esperados de la primera jornada será la inauguración oficial del stand de la provincia de Santa Fe, que contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro junto a funcionarios provinciales.
La participación de la provincia tendrá un fuerte perfil productivo, institucional y federal, con una agenda orientada a mostrar el entramado económico santafesino, acompañar a productores, empresas y emprendedores, y poner a disposición herramientas vinculadas al desarrollo productivo.
En ese marco, podrían anunciarse nuevas medidas y programas orientados al sector, en un contexto donde el financiamiento, la inversión, la innovación y el acompañamiento público-privado aparecen como temas prioritarios para el campo y la industria.
Reconocimiento al Valor Criollo
En el marco de las actividades institucionales, también se realizará la entrega del premio Valor Criollo en el Auditorio de Prensa de AgroActiva.
En esta oportunidad, el reconocimiento será para Andrea Sarnari, por su trayectoria, su aporte al sector agropecuario y su rol como referente dentro del campo argentino.
El premio busca distinguir a quienes representan los valores del trabajo, la identidad, el compromiso y la construcción colectiva que forman parte del espíritu de AgroActiva.
El comienzo de cuatro días para vivir el campo argentino
Con una agenda cargada de actividades, reuniones, capacitaciones, exhibiciones dinámicas, juras, espacios institucionales y propuestas para toda la cadena agroindustrial, AgroActiva Edición BNA abrirá una nueva edición en Armstrong con la energía de una muestra que vuelve a convocar al país productivo.
Durante cuatro días, productores, empresas, instituciones y miles de visitantes recorrerán el predio para conocer novedades, generar vínculos, concretar negocios, acceder a herramientas y ser parte de una experiencia que ya es referencia para el agro argentino y latinoamericano.
AgroActiva vuelve a abrir sus puertas para mostrar lo que el campo hace, produce, transforma y proyecta.