Hay canciones que nacen para acompañar un momento y otras que logran transformarse en símbolo. En ese camino parece ubicarse “AgroActiva Tierra Viva”, la nueva canción oficial de AgroActiva creada e interpretada por Marcos Emanuel, el cantautor oriundo de Pergamino que desde hace más de 20 años recorre escenarios y festivales llevando la esencia del folklore argentino a cada rincón del país.
"La canción ya no es mía, es de la gente": Marcos Emanuel le puso voz y sentimiento al alma de AgroActiva
El cantautor pergaminense, con más de dos décadas de trayectoria en el folklore nacional, compuso e interpreta “AgroActiva Tierra Viva”, una obra que busca representar el trabajo, las raíces y la identidad del campo argentino.
La obra, que estará disponible próximamente en todas las plataformas digitales, fue concebida como una propuesta artística capaz de representar el espíritu de una de las exposiciones agroindustriales más importantes de sudamérica. Pero detrás de la canción también hay una historia de trayectoria, esfuerzo y sueños cumplidos.
Marcos Emanuel no es un recién llegado al universo de la música popular. Su carrera lo llevó a formar parte de importantes festivales provinciales y nacionales, consolidando un camino que tuvo hitos recientes como su consagración en la sede Wheelwright del Pre Cosquín 2023 y el reconocimiento como ganador de la Peña Oficial del Festival Nacional de Música Popular Argentina Baradero 2024.
Ese crecimiento artístico también lo encontró en escenarios emblemáticos de Buenos Aires, como Café La Humedad y el teatro de la UOCRA, además de abrirle las puertas para presentarse en el escenario mayor de Baradero durante 2025.
Una canción nacida desde las raíces
Para Marcos Emanuel, el vínculo con el agro no es una construcción forzada ni una estrategia artística. Es una conexión natural con las raíces y con la identidad cultural argentina que atraviesa su música desde siempre.
“El campo también es eso, es raíz, es tradición. Así que por supuesto que esa es mi conexión con el campo y su gente”, expresó el artista, quien ya había participado en ediciones anteriores de AgroActiva compartiendo música y recorriendo la muestra.
La idea de crear una canción representativa de AgroActiva surgió con un objetivo claro: construir una obra que pudiera ser abrazada por toda la comunidad vinculada al campo. “La realidad es que la canción empezó con la idea de poder generar una canción que los pueda identificar, que hable de la muestra, que hable de la familia, que hable del campo”, relató.
En sus versos, el músico buscó retratar escenas simples pero profundamente representativas de la vida rural: el mate compartido, el amanecer, el trabajo cotidiano y el esfuerzo colectivo. Sin embargo, uno de los ejes centrales de la composición fue destacar el rol de las mujeres dentro del agro argentino.
“Habla de la mujer con un rol fundamental en la historia, en este caso, de AgroActiva. Las mujeres de campo de hoy, que por supuesto tienen un rol mucho más protagónico que el que tenían antes”, destacó.
La intención, explicó, fue integrar a todos los actores que forman parte del entramado productivo, desde el tambero hasta quienes trabajan con maquinaria de última tecnología.
El sonido del campo y la emoción de un sueño cumplido
El proceso creativo de “AgroActiva Tierra Viva” fue tomando forma a partir de una melodía inicial y una idea escrita por Marcos Emanuel, que luego evolucionó junto a Luciano Carrasco, compañero de su banda.
“Con Luciano empezamos a trabajar la idea y en cuestión de minutos aparecieron los arreglos para el primer boceto. Después la canción fue creciendo hacia una versión más moderna”, contó.
Uno de los detalles distintivos de la obra aparece desde el primer segundo: el sonido de un tractor y una voz de locutor evocan aquellas clásicas transmisiones radiales vinculadas a la muestra, construyendo un puente entre la tradición y el presente.
La respuesta de AgroActiva superó las expectativas del músico. Especialmente por la recepción que tuvo de parte de la organización y de Rosana Nardi, presidenta de la exposición.
“Que la hayan tomado como propia, que eso es realmente lo que esperaba, que pudieran abrazarla, que pudieran sentirla. De eso se trata”, afirmó.
La emoción alcanzó uno de sus puntos más altos cuando interpretó la canción públicamente por primera vez el pasado jueves 28 de mayo en el encuentro con Periodistas en el predio de la muestra. “Fue realmente emocionante poder cantarla. Viví un momento hermoso al interpretarla y poder compartirla con todos los presentes”, recordó.
Conmovido por la repercusión, Marcos Emanuel siente que la obra dejó de pertenecerle individualmente para convertirse en patrimonio emocional de la muestra y de la gente vinculada al campo. “La canción ya no es mía, le pertenece a la gente y a AgroActiva”, resumió.
Una nueva etapa artística
Actualmente, Marcos Emanuel atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El crecimiento artístico de los últimos años se consolidó junto a una banda de cinco integrantes con la que mantiene una fuerte conexión arriba del escenario y que hoy acompaña esta nueva etapa enfocada también en el desarrollo de material original.
“Estoy viviendo un momento de hermoso crecimiento”, definió el cantante. La posibilidad de convertirse en la voz oficial de AgroActiva era, según reconoce, algo impensado tiempo atrás.
“Que mi música hoy pueda ser la cortina de la muestra más importante de la nación era algo impensado hace unos meses atrás”, sostuvo. Más allá del reconocimiento artístico, el proyecto también representa una oportunidad para abrir nuevos circuitos de trabajo, ampliar horizontes y llegar a públicos distintos.
En paralelo, el músico mantiene intactos sus grandes sueños: llegar a escenarios emblemáticos como Cosquín y Jesús María, dos metas que considera fundamentales para cualquier artista popular argentino.
Mientras tanto, encuentra en AgroActiva un espacio ideal para seguir sembrando canciones y fortaleciendo el vínculo con la gente. “Me sentí muy comprometido con esta canción porque habla de personas, de seres humanos que trabajan todo el día, sin dejar de lado aquellos sueños que se van a ir alcanzando a lo largo del camino”, reflexionó.
Con “AgroActiva Tierra Viva”, Marcos Emanuel logró unir dos universos profundamente argentinos: la música popular y el trabajo rural. Una canción que nació desde las raíces y que ya empezó a recorrer el país con el sonido de los motores, el pulso de la tradición y la emoción de quienes encuentran en el campo mucho más que un trabajo: una forma de vida.
Sobre AgroActiva
Es la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y convocante de la Argentina, posicionada entre las tres primeras de su tipo a nivel mundial.
Con 32 años de trayectoria, reúne a 1100 expositores y a 270.000 visitantes provenientes de todas las provincias y de más de 24 países.
Sobre un predio de 60 hectáreas, participan expositores de metalmecánica, energía, agtech, ganadería, aeronavegación, infraestructura, automotrices, servicios, desarrolladores inmobiliarios y entidades bancarias; consolidándose como el principal punto de encuentro del ecosistema agropecuario nacional.