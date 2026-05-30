El himno oficial de la muestra

"La canción ya no es mía, es de la gente": Marcos Emanuel le puso voz y sentimiento al alma de AgroActiva

El cantautor pergaminense, con más de dos décadas de trayectoria en el folklore nacional, compuso e interpreta “AgroActiva Tierra Viva”, una obra que busca representar el trabajo, las raíces y la identidad del campo argentino.