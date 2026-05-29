A días del inicio de la muestra

Rosana Nardi: "AgroActiva es una comunidad construida entre productores, empresas y el campo argentino"

A menos de una semana de la apertura oficial en Armstrong, AgroActiva 2026 ya rompió su propio récord de participación con más de 1.200 expositores distribuidos en 60 hectáreas. La muestra incorporará nuevos espacios de debate, una hackatón orientada a resolver desafíos del sector, una fuerte apuesta a la inteligencia artificial y novedades en la ganadería y la lechería. “Esperamos superar también el récord de público”, afirmó su directora general, Rosana Nardi.