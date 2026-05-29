La cuenta regresiva ya comenzó. En apenas unos días, los pórticos de AgroActiva volverán a abrirse para recibir a miles de productores, empresarios, técnicos y familias de todo el país. Pero esta vez la expectativa es aún mayor: la edición 2026 ya logró superar su propia marca histórica antes de comenzar.
Rosana Nardi: "AgroActiva es una comunidad construida entre productores, empresas y el campo argentino"
A menos de una semana de la apertura oficial en Armstrong, AgroActiva 2026 ya rompió su propio récord de participación con más de 1.200 expositores distribuidos en 60 hectáreas. La muestra incorporará nuevos espacios de debate, una hackatón orientada a resolver desafíos del sector, una fuerte apuesta a la inteligencia artificial y novedades en la ganadería y la lechería. “Esperamos superar también el récord de público”, afirmó su directora general, Rosana Nardi.
Con más de 1.200 expositores confirmados distribuidos en 60 hectáreas, la exposición agroindustrial más importante de Argentina y una de las más grandes de Latinoamérica se prepara para vivir una edición récord.
"Este año vamos a tener más de 1.200 expositores en esta ciudad de campo que ocupa 60 hectáreas. Estamos superando nuestro propio récord del año pasado, cuando alcanzamos los 1.130 expositores, que ya había sido la mayor cantidad de la historia", destacó Rosana Nardi, directora general de AgroActiva, en diálogo con El Litoral durante la presentación oficial realizada en el predio de Armstrong.
La organización también apuesta a superar la cifra de visitantes alcanzada en 2025, cuando alrededor de 270 mil personas recorrieron la muestra.
Una ciudad de campo que sigue creciendo
Durante el lanzamiento, Nardi definió a AgroActiva como "la mayor plataforma diseñada a medida de la producción" y destacó que el crecimiento sostenido de la exposición responde al dinamismo del sector agropecuario.
"Las principales novedades siempre vienen de la mano de nuestros expositores. La tecnología, la innovación y el desarrollo que se ve en AgroActiva son el reflejo de uno de los sectores más pujantes que tiene nuestro país", explicó.
La muestra volverá a reunir a fabricantes de maquinaria agrícola, empresas de tecnología, entidades financieras, instituciones educativas, gobiernos provinciales y nacionales, además de productores de todas las regiones argentinas.
"Esta muestra está a pocos días de abrir esos pórticos donde la gente entra ilusionada, feliz de pasar cuatro días conectada con el campo, con la innovación y con todo lo que representa la producción argentina", sostuvo.
Nace AgroActiva Arena, el nuevo espacio para debatir el futuro del sector
Entre las principales incorporaciones de este año aparece AgroActiva Arena: El Campo en Conversación, un espacio especialmente diseñado para el intercambio de ideas y la reflexión sobre los desafíos actuales y futuros del agro.
La propuesta tendrá una agenda temática distinta cada jornada.
El miércoles estará dedicado a las Mujeres Activas, con la participación de referentes nacionales vinculadas al sector agropecuario y al liderazgo institucional.
Entre las expositoras se destacan Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina; la diputada nacional Gisela Scaglia y la titular del SENASA María Piu Giraudo; además de representantes de organismos vinculados a la actividad agroindustrial.
Las charlas abordarán cuestiones relacionadas con liderazgo, participación y transformación del rol femenino en el agro argentino.
El recambio generacional
El jueves será el turno de AgroActiva Joven, con la participación de organizaciones juveniles vinculadas al sector como CREA Joven, AFA Joven, Ateneo CARBAP, la Mesa de Enlace Joven y otras instituciones.
La jornada estará enfocada en los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones para continuar desarrollando la actividad agropecuaria en un contexto de profundas transformaciones tecnológicas y económicas.
La agenda culminará el viernes con una temática que promete atraer gran atención: "Tres inteligencias en sinergia: artificial, humana y natural".
El principal expositor será el especialista en innovación tecnológica Santiago Siri, acompañado por Pablo Brunet, quien abordará las aplicaciones concretas de la inteligencia artificial en los procesos productivos agropecuarios.
La primera hackatón del agro argentino
Dentro de esa jornada tecnológica se desarrollará otra de las grandes apuestas de AgroActiva 2026: la primera hackatón del agro argentino.
La iniciativa convocará a 60 estudiantes universitarios provenientes de instituciones como la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), junto con equipos de trabajo vinculados a los municipios de Pergamino y Venado Tuerto.
El objetivo será generar soluciones innovadoras para problemáticas reales previamente relevadas entre los expositores de la muestra.
"Se trata de hackear ideas para resolver desafíos concretos del sector agropecuario y construir un verdadero ecosistema de conocimiento e innovación", explicó Nardi.
La lechería gana protagonismo
Otro de los sectores que tendrá una presencia destacada será el lechero.
Por primera vez, AgroActiva incorporará animales de raza Holando Argentino dentro de su propuesta ganadera, gracias a un acuerdo estratégico con TodoLáctea y la participación de la Cooperativa Guillermo Lehmann.
"Decimos que ahora la lechería tiene dos casas. Vamos a realizar remates de animales Holando con la mejor genética disponible y eso representa una enorme novedad para nuestra muestra ganadera", señaló la directora.
La exposición contará con un Patio Lechero desarrollado junto a organismos provinciales y nacionales, fortaleciendo la presencia de una actividad clave para la economía regional.
Una muestra ganadera en expansión
La actividad ganadera ocupará alrededor de 45.000 metros cuadrados y reunirá a todos los eslabones vinculados a la producción pecuaria.
Según detalló Nardi, habrá más de 3.500 cabezas de ganado en exposición, remates presenciales, reproductores bovinos y ovinos, además de la participación de numerosas cabañas y asociaciones de criadores.
El tradicional remate de Agricultores Federados Argentinos (AFA) volverá a formar parte de la programación oficial.
"Estamos representando a todos los sectores de la ganadería en un momento muy positivo para la actividad", destacó.
De empresa familiar a Marca País
Consultada sobre el camino recorrido por AgroActiva desde sus orígenes familiares hasta convertirse en un evento distinguido con la marca país Argentina, Nardi vinculó ese reconocimiento con los valores que la exposición logró construir a lo largo de los años.
"AgroActiva muestra la Argentina que queremos mostrar al mundo: la de la producción, la innovación y la tecnología, pero también la de las tradiciones, el arraigo y los valores que nos representan como argentinos", afirmó.
Para la empresaria, el crecimiento de la muestra fue posible gracias al trabajo conjunto entre expositores, productores, medios de comunicación y visitantes.
"Construimos una comunidad que representa de la mejor manera a nuestro país y por eso hoy tenemos esa distinción", sostuvo.
Una palabra para definir AgroActiva
Al cierre de la entrevista, El Litoral le propuso a Nardi un desafío: resumir AgroActiva en una sola palabra.
La respuesta llegó sin titubeos. "Amor". Una definición breve que sintetiza más de tres décadas de trabajo, crecimiento y compromiso con una muestra que hoy se transformó en una de las principales vidrieras de la producción argentina y en un símbolo del potencial del campo nacional.