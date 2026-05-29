Edición 2026

Tras un año histórico para el agro, Banco Nación vuelve a AgroActiva con una propuesta financiera inédita

Por segundo año consecutivo, el Banco de la Nación Argentina será el naming sponsor de AgroActiva. La entidad desembarcará en Armstrong con las mejores condiciones de financiamiento ofrecidas durante 2026, acuerdos con fabricantes y concesionarias, actividades para productores y familias, y la posibilidad de anunciar la continuidad de su vínculo estratégico con la principal muestra agropecuaria del país.