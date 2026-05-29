El financiamiento volverá a ocupar un lugar central en AgroActiva 2026 y, una vez más, el Banco de la Nación Argentina buscará posicionarse como uno de los principales protagonistas de la muestra.
Tras un año histórico para el agro, Banco Nación vuelve a AgroActiva con una propuesta financiera inédita
Por segundo año consecutivo, el Banco de la Nación Argentina será el naming sponsor de AgroActiva. La entidad desembarcará en Armstrong con las mejores condiciones de financiamiento ofrecidas durante 2026, acuerdos con fabricantes y concesionarias, actividades para productores y familias, y la posibilidad de anunciar la continuidad de su vínculo estratégico con la principal muestra agropecuaria del país.
La entidad financiera más importante del país llegará a la exposición con una oferta crediticia que promete marcar un antes y un después para el sector agropecuario durante este año.
Por segundo año consecutivo, el Banco Nación será el naming sponsor de AgroActiva, consolidando una alianza estratégica con la exposición agroindustrial más importante de Latinoamérica y reforzando su rol como uno de los principales motores financieros de la producción nacional.
"Volvemos como todos los años muy entusiasmados y muy contentos de acompañar a todo el sector", aseguró Ezequiel de Pitranera, gerente de Marketing del Banco Nación, durante la presentación oficial de la muestra.
Las mejores condiciones crediticias del año
Si bien la entidad mantendrá en reserva los detalles específicos hasta la inauguración de la exposición, desde el banco anticiparon que los productores encontrarán en Armstrong las propuestas más competitivas del año.
"En materia de financiamiento en pesos vamos a tener las mejores condiciones que ha ofrecido el banco en este primer semestre en cualquiera de las exposiciones o ferias en las que ha participado", adelantó De Pitranera.
La definición no es menor. En un contexto donde el acceso al crédito continúa siendo una de las principales herramientas para impulsar inversiones, renovación tecnológica y adquisición de maquinaria, la propuesta del Banco Nación genera una expectativa particular entre productores, contratistas y empresas del sector.
"Estamos verdaderamente muy contentos con la oferta que hemos logrado en pesos. Ya la tenemos aprobada y tenemos muchas expectativas por la demanda que va a generar esta línea", agregó.
Un socio estratégico del agro argentino
La presencia del Banco Nación en AgroActiva llega después de un año histórico para la entidad en materia de financiamiento agroindustrial.
Durante 2025, el banco alcanzó desembolsos equivalentes a 6.500 millones de dólares destinados al sector productivo, una cifra récord que consolidó su liderazgo dentro del sistema financiero nacional.
A ello se suma otro dato significativo: una de cada tres máquinas agrícolas de fabricación nacional comercializadas durante el último año fue financiada por la entidad.
Desde el banco destacan que estos resultados son consecuencia de una estrategia sostenida de acompañamiento al sector agropecuario, considerado uno de los principales motores de la economía argentina.
"El Banco Nación vuelve a posicionarse como naming sponsor y aliado estratégico del campo argentino, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo federal y con uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional", señalaron desde la institución.
Financiamiento para maquinaria, insumos y bienes de capital
La propuesta comercial para AgroActiva incluirá acuerdos especiales con fabricantes, concesionarias y gobiernos provinciales, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al crédito para productores y empresas.
El esquema permitirá financiar maquinaria agrícola, insumos y bienes de capital mediante herramientas diseñadas específicamente para las necesidades del sector.
La intención es acercar soluciones financieras concretas en el mismo ámbito donde miles de productores toman decisiones de inversión para la próxima campaña.
"Buscamos acompañar a toda la cadena productiva acercando herramientas financieras competitivas, asistencia crediticia y soluciones adaptadas a las necesidades de productores, fabricantes y empresas", remarcaron desde la entidad.
Más que financiamiento
La participación del Banco Nación no se limitará a la oferta crediticia.
Según adelantó De Pitranera, la entidad desarrollará una agenda institucional con propuestas orientadas a la capacitación y la generación de conocimiento.
Durante los cuatro días de exposición habrá actividades de educación financiera, charlas vinculadas al comercio exterior, presentaciones de especialistas y lanzamientos institucionales.
"Vamos a tener propuestas de educación financiera, charlas de comercio exterior, disertantes y distintos lanzamientos", explicó.
El objetivo es brindar herramientas que permitan mejorar la gestión empresarial y ampliar las posibilidades de inserción de los productos argentinos en los mercados internacionales.
Actividades para toda la familia
En línea con el carácter cada vez más amplio de AgroActiva, el Banco Nación también desarrollará propuestas recreativas destinadas a los visitantes.
Entre ellas se destacan actividades vinculadas con la próxima Copa del Mundo, espacios interactivos para el público y un espectáculo musical programado para la jornada inaugural.
"Vamos a estar jugando con los visitantes en actividades relacionadas con el próximo Mundial y también tenemos previsto realizar un show musical durante la inauguración de la muestra", señaló el gerente de Marketing.
La propuesta busca acercar la experiencia bancaria a las familias que recorren la exposición y fortalecer el vínculo institucional con la comunidad agropecuaria.
Una alianza con proyección de futuro
Más allá de la edición 2026, el Banco Nación y AgroActiva podrían dar un nuevo paso en su relación estratégica.
De Pitranera anticipó que durante la exposición podría concretarse un anuncio importante vinculado con la continuidad del acuerdo que une a ambas instituciones.
"Vamos a hacer todo lo posible para realizar un anuncio importante que tenga que ver con la renovación de este vínculo con AgroActiva para los próximos años", reveló.
La posibilidad de extender la alianza aparece como una señal del protagonismo que la entidad financiera pretende seguir teniendo dentro del sector agroindustrial argentino.
El centro financiero de AgroActiva
Con un stand propio y una propuesta integral de servicios, el Banco Nación volverá a convertirse en uno de los principales puntos de consulta para productores y empresarios durante la exposición.
Su presencia se complementará con la participación de otras entidades financieras, conformando un verdadero polo de financiamiento dentro del predio de Armstrong.
Sin embargo, la magnitud de la oferta anunciada y el antecedente de los récords alcanzados en 2025 ubican nuevamente al Banco Nación en el centro de las expectativas del sector.
Con tasas que prometen ser las más competitivas del año, herramientas orientadas a la inversión productiva y una fuerte apuesta institucional, la entidad buscará ratificar en AgroActiva 2026 su papel como uno de los principales aliados financieros del campo argentino.