"La Argentina no puede volver a dejar las riendas en el piso": el IPCVA apuesta fuerte a AgroActiva

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“Todo esto sin descuidar el mercado interno que se consolida con un importante consumo de alrededor de los 50 kilos por habitante por año”.

Con el apoyo y acompañamiento del IPCVA se llevará a cabo una misión a Indonesia, Japón y China.

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