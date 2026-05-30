La participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en la próxima edición de AgroActiva volverá a tener un fuerte protagonismo. Con nuevas acciones, un show renovado y un mensaje orientado a reforzar el vínculo con los productores, el instituto buscará visibilizar el trabajo que viene desarrollando tanto en el mercado interno como en el plano internacional.
"La Argentina no puede volver a dejar las riendas en el piso": el IPCVA apuesta fuerte a AgroActiva
Con una agenda intensa en promoción interna y mercados internacionales, Georges Breitschmitt destacó el rol estratégico del IPCVA y aseguró que la ganadería argentina atraviesa una oportunidad histórica que debe sostenerse con políticas de largo plazo.
Así lo aseguró el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, quien destacó que la presencia del organismo en la muestra santafesina forma parte de una estrategia sostenida de posicionamiento y difusión de la cadena cárnica argentina.
Un IPCVA con fuerte presencia en AgroActiva
Breitschmitt recordó que el IPCVA viene participando desde hace años en distintas ediciones de la exposición, aunque señaló que en esta oportunidad el objetivo será ampliar el alcance de las acciones institucionales.
“El IPCVA participa hace muchos años en las ediciones de AgroActiva en diferentes formatos. En 2025 ya estuvimos con un show de fuegos y realizando una visita y luego una conferencia de prensa donde pudimos contestar todas las preguntas”, señaló.
En ese sentido, adelantó que para este año el instituto llegará con propuestas renovadas y con una mayor impronta institucional. “Estaremos con el show de fuegos renovado y llevando nuevas acciones siempre para mostrar el trabajo que hace el IPCVA tanto en el mercado interno como en el mercado externo”, afirmó.
Además, remarcó que la tarea del organismo excede la promoción comercial de la carne vacuna. “También trabajamos en otras actividades como nutricionistas, el deporte y proyectos con instituciones como las razas, las universidades u otros actores en pos de la investigación y el desarrollo”, explicó.
El presente de la ganadería y una oportunidad histórica
Al analizar la coyuntura ganadera, Breitschmitt sostuvo que el escenario actual no puede entenderse sin observar las decisiones tomadas durante las últimas décadas. Según explicó, la actividad arrastra consecuencias derivadas de políticas que impactaron directamente sobre el stock bovino y la capacidad productiva del país.
“El momento actual de la ganadería no puede ser analizado sin tener en cuenta las decisiones tomadas en el pasado. Podemos mirar los últimos 20 años, cuando tuvimos cortes prohibidos, restricciones y prohibiciones de exportación”, expresó.
En esa línea, remarcó que la producción ganadera responde a tiempos biológicos y no políticos. “Es una actividad que no conoce de tiempos políticos sino más bien de tiempos biológicos, y donde esos ciclos son de por lo menos cuatro años”, indicó.
Para el dirigente, la fuerte caída del stock bovino registrada en el país terminó generando el escenario actual de menor oferta de hacienda y firmeza en los mercados. “La famosa caída de stock de entre 10 y 15 millones de cabezas hizo que hoy exista una falta de oferta de hacienda y tengamos un mercado activo y una demanda externa también firme”, sostuvo.
Breitschmitt también destacó el comportamiento del consumo interno y el fortalecimiento de los mercados internacionales. “Supimos volver a los 50 kilos por habitante por año y, aunque ahora bajó levemente, sigue consolidándose en esos niveles”, señaló.
Respecto del frente externo, destacó el peso de China y el crecimiento de otros destinos estratégicos. “Tenemos un mercado chino donde, pese al proceso de salvaguardia, se otorgaron 511.000 toneladas; un mercado de Estados Unidos que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas; y además siguen firmes Europa e Israel”, detalló.
Con ese panorama, consideró que la actividad tiene perspectivas positivas hacia adelante. “La ganadería argentina tiene por delante buenos años, justamente porque el stock no se puede reponer con un decreto, una ley o un chasquido de dedos”, resumió.
La agenda del instituto: promoción, capacitación y apertura de mercados
Durante la primera parte del año, el IPCVA desplegó una agenda amplia tanto dentro como fuera del país. Breitschmitt destacó especialmente las acciones vinculadas con capacitación técnica, promoción del consumo y posicionamiento internacional de la carne argentina.
“El IPCVA tiene una agenda muy ambiciosa en todos los temas que maneja”, afirmó.
En el plano interno, mencionó las jornadas a campo, los puntos de encuentro y los sunset ganaderos, además de múltiples actividades técnicas impulsadas desde el área de promoción interna.
“Se hicieron charlas sobre deforestación, resolución europea 1115, monitoreo de consumo y también acciones junto a asociaciones de nutricionistas y vinculadas a la relación entre carne y deporte bajo el concepto ‘Carne Argentina, combustible del deporte’”, explicó.
También resaltó el crecimiento del concurso FAN de la Carne, impulsado por el instituto. “La tercera edición ya superó en un 100% las inscripciones del año pasado”, destacó.
La estrategia internacional y el foco puesto en China
En materia internacional, Breitschmitt detalló que el IPCVA participó este año de ferias y misiones estratégicas en Medio Oriente y Asia, reforzando el posicionamiento de la carne argentina en mercados clave.
Según indicó, una de las actividades más relevantes fue la presencia en Gulfood 2026, realizada en Emiratos Árabes Unidos. “Es una feria que estaba tomando gran importancia porque confluyen compradores de varios países debido a su ubicación estratégica”, explicó.
A su vez, destacó la reciente participación en SIAL Shanghai 2026, considerada una de las principales ferias alimentarias de Asia. “Argentina exporta entre el 20 y el 30% de su producción, y el 70% de ese volumen termina en China”, recordó.
En ese marco, el presidente del IPCVA detalló que la misión tuvo tres ejes principales: reuniones institucionales en Beijing, participación comercial en la feria y acciones de promoción gastronómica en el interior chino.
“Junto a autoridades del Senasa y de la Subsecretaría de Mercados participamos de reuniones con cámaras de comercio y con el Ministerio de Comercio chino para seguir consolidando relaciones y procurar la apertura del mercado de menudencias”, señaló.
Además, explicó que en la feria participaron 25 grupos exportadores argentinos y que el instituto comenzó a posicionarse también en ciudades del interior de China. “Realizamos un lanzamiento junto al Hotel Marriott de Chongqing para promocionar la carne argentina en sus restaurantes”, indicó.
La genética y el desafío de recuperar terreno
Otro de los puntos que Breitschmitt valoró de la exposición ganadera de AgroActiva fue el crecimiento que mostró el sector en genética e infraestructura productiva durante los últimos años. “La genética es uno de los puntos fundamentales en los que tiene que seguir trabajando la Argentina”, aseguró.
Sin embargo, advirtió que el país no puede relajarse frente al avance de los competidores internacionales. “No hay que dormirse en los laureles porque nuestros países competidores están trabajando muy rápido y achicando la brecha con la Argentina”, alertó.
El dirigente también destacó el potencial ganadero de la región de Armstrong y la reactivación de inversiones en el sector. “Con estos valores el productor comienza a mejorar el plantel y las instalaciones que muchas veces quedaron relegadas por la falta de margen”, sostuvo.
Finalmente, dejó una reflexión sobre el desafío estructural que enfrenta la cadena ganadera argentina y la necesidad de sostener políticas estables en el tiempo.
“En los años 50 y 60, Argentina y Brasil tenían alrededor de 50 millones de cabezas. Hoy Brasil tiene 230 millones y Argentina sigue con 50 millones. Tenemos mucho tiempo que recuperar”, afirmó. Y concluyó con una definición contundente sobre el futuro del sector: “La Argentina tiene que recuperar ese primer lugar. No hay que volver a dejar las riendas en el piso”.