La diputada provincial Fernanda Castellani confirmó su asistencia a la próxima edición de Agroactiva, la exposición agropecuaria que se desarrollará del 3 al 6 de junio en la ciudad de Armstrong. Durante las jornadas, la legisladora tiene previsto recorrer la muestra para mantener encuentros directos con productores, fabricantes de maquinaria agrícola y diversos actores del sector agroindustrial de la provincia de Santa Fe.
Fernanda Castellani confirmó su participación en AgroActiva y habló sobre el rumbo económico nacional
Con foco en la educación agropecuaria, la diputada participa en alianzas internacionales, buscando fortalecer la formación técnica y profesional del sector.
En el marco de su agenda vinculada al sector productivo, Castellani manifestó su aprobación respecto a las recientes medidas implementadas por el gobierno nacional. La diputada expresó su apoyo al nuevo rumbo económico, destacando puntualmente la importancia de sostener el horizonte de baja de las retenciones al sector agropecuario y la reducción general de la carga impositiva. Según indicó la legisladora, estas decisiones, sumadas a los esfuerzos por desburocratizar el sector, representan señales necesarias para la llegada de nuevas inversiones y la creación de empleo formal.
Esta proyección hacia Agroactiva se complementa con una serie de actividades territoriales que Castellani viene desarrollando durante las últimas semanas, focalizadas en la producción y la vinculación institucional. Recientemente, Castellani visitó diversas plantas industriales en el sur santafesino, incluyendo recorridas por Balanzas Hook y Grupo Corven en Venado Tuerto, Casillas RoCa en Miguel Torres, Industrias Erca en Armstrong e Industrias Marcelni, en Villa Cañas. El objetivo de estos encuentros fue relevar el estado de las empresas locales e interiorizarse sobre sus procesos de innovación y desarrollo tecnológico.
Su vinculación con el sector agropecuario también incluyó su participación en la Jornada Nacional del Agro (JONAGRO 2026), organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En dicho espacio, participó de los debates sobre competitividad, financiamiento e infraestructura junto a referentes del ámbito agroindustrial. A su vez, en materia de educación orientada al agro, Castellani formó parte de un encuentro de cooperación en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, acompañando a representantes del Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto y de la Universidad de Agricultura de Punjab (India).
Por otro lado, por fuera de la agenda estrictamente económica, la diputada ha mantenido actividad en el ámbito social y comunitario. En la localidad de Rufino, impulsó y participó en jornadas orientadas a la salud mental junto al psiquiatra Lucas Raspall. Estos encuentros, llevados a cabo en el Club Jorge Newbery con una amplia convocatoria, estuvieron dirigidos a jóvenes y adultos con el fin de aportar herramientas de prevención y concientización sobre el bienestar emocional. Con lo cual, la agenda de la Diputada concuerda en su totalidad con la de Agroactiva, la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y convocante de la Argentina.