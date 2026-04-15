La iniciativa busca dar respuesta a una problemática creciente, con un enfoque que combina prevención, asistencia y articulación entre el Estado, las organizaciones sociales y el sector privado.
Impulsan un programa integral de salud mental adolescente en Santa Fe
En un contexto cada vez más desafiante para la salud mental de las juventudes, la diputada provincial María Fernanda Castellani presentó un ambicioso proyecto de ley que propone la creación del Programa de Salud Mental Adolescente en la Santa Fe, con el objetivo de garantizar una atención integral, accesible y sostenida en el tiempo para este segmento de la población.
El programa plantea la creación de una red de servicios distribuidos en todo el territorio provincial, con especial énfasis en las zonas más vulnerables.
“La salud mental adolescente no puede seguir siendo una deuda pendiente. Estamos frente a una realidad que exige decisiones políticas firmes, con recursos, planificación y compromiso sostenido”, afirmó Castellani al presentar el proyecto.
Ejes principales
Entre sus principales ejes, la propuesta contempla el fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, la implementación de campañas masivas de concientización, la capacitación continua de los actores involucrados y la generación de datos confiables que permitan diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
“El objetivo es claro: que ningún adolescente en Santa Fe quede sin acceso a un sistema de cuidado que lo escuche, lo contenga y le brinde herramientas para atravesar situaciones complejas”, sostuvo la legisladora.
El proyecto cobra especial relevancia a la luz de datos recientes difundidos por el Ministerio Público de la Acusación, que revelan que durante 2025 se registraron aproximadamente 448 suicidios en la provincia, posicionando a este fenómeno como la principal causa de muertes violentas.
El informe, presentado por la fiscal general María Cecilia Vranicich ante la Legislatura, constituye el primer cruce sistemático entre distintas bases de datos oficiales, lo que permitió validar cientos de casos y dimensionar con mayor precisión la magnitud del problema.
"Estado presente"
En este marco, Castellani fue contundente: “Estos números no pueden naturalizarse. Detrás de cada caso hay una historia, una familia, una comunidad atravesada. Por eso necesitamos un Estado presente que actúe antes, que prevenga y que acompañe”.
El Programa de Salud Mental Adolescente también prevé la creación de un Gabinete Interdisciplinario para la gestión de datos, así como la promoción de talleres en escuelas, clubes y espacios comunitarios. Además, impulsa la articulación con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer redes de contención.
“La salud mental debe integrarse definitivamente a los cuidados generales de la salud. No es un aspecto aislado, es parte central del bienestar de nuestros jóvenes”, agregó la diputada.
Con este proyecto, Castellani busca instalar el tema en la agenda pública y avanzar hacia una política estructural que aborde de manera integral una de las problemáticas más urgentes de la actualidad.