Actividad legislativa

Impulsan un programa integral de salud mental adolescente en Santa Fe

En un contexto cada vez más desafiante para la salud mental de las juventudes, la diputada provincial María Fernanda Castellani presentó un ambicioso proyecto de ley que propone la creación del Programa de Salud Mental Adolescente en la Santa Fe, con el objetivo de garantizar una atención integral, accesible y sostenida en el tiempo para este segmento de la población.