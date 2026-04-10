La diputada provincial Fernanda Castellani detalló en CyD Litoral un paquete de iniciativas legislativas destinadas a fortalecer el sector agroindustrial santafesino. La legisladora, quien también es productora e industrial, fundamentó sus propuestas en la necesidad de "sacarle el mito al campo" y brindar herramientas concretas para el crecimiento del interior provincial.
Santa Fe: proponen un programa de fortalecimiento digital y derechos para mujeres rurales
La diputada provincial Fernanda Castellani presentó tres proyectos que incluyen la eliminación de la figura del "gran propietario rural", la creación del programa E-Agro y un marco de protección para mujeres en contextos de ruralidad.
La legisladora subrayó que su labor parlamentaria se basa en el contacto directo con los productores, combinando su experiencia en la industria metalmecánica con su formación profesional para legislar según las necesidades reales del territorio.
Uno de los ejes centrales es el proyecto de Fortalecimiento Digital E-Agro. Castellani señaló que la falta de conectividad representa una barrera crítica para la gestión diaria de los establecimientos.
"Muchos productores me dicen que no tienen internet para hacer una carta de porte; necesitamos herramientas que hagan más fácil la vida cotidiana y los trámites online", explicó la diputada. La iniciativa apunta especialmente a pequeños y medianos productores, facilitando no solo la gestión administrativa sino también la capacitación en tecnología de punta.
Revisión del Impuesto Inmobiliario Rural
En materia tributaria, Castellani propone la eliminación de la figura del "gran propietario rural". La legisladora explicó que, actualmente, poseer más de 500 hectáreas posiciona al contribuyente en una categoría que implica un recargo impositivo (plus), sin distinguir las realidades productivas de cada región.
"En el norte provincial, tener 501 hectáreas no es lo mismo que en el sur, especialmente tras haber sido golpeados por la sequía", advirtió.
Según la diputada, el objetivo no es dejar de pagar el impuesto inmobiliario, sino eliminar una categorización que hoy funciona como un límite al crecimiento: "Queremos que nos dejen crecer y que no nos pongan más palos en la rueda con impuestos que siguen castigando al sector".
Mujeres en la ruralidad: visibilidad y derechos
El tercer proyecto del paquete legislativo busca reconocer, proteger y garantizar los derechos de las mujeres en contextos de ruralidad. Castellani destacó la necesidad de terminar con la invisibilización de las mujeres que protagonizan el trabajo en tambos y ganadería.
"A estas mujeres hay que capacitarlas, brindarles derechos y apoyarlas para que cada vez seamos más liderando este y otros sectores", afirmó. La normativa busca formalizar el acceso a la titularidad de bienes y garantías sociales para quienes han sido, históricamente, protagonistas "detrás de escena" en el corazón productivo de la provincia.
Las tres iniciativas se encuentran ahora bajo análisis de las comisiones en la Cámara de Diputados, a la espera de los consensos necesarios para su tratamiento en el recinto.