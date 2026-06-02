En Armstrong

Arranca Agroactiva 2026: los 5 momentos que no podés perderte el miércoles

Mañana comienza la edición número 32 de la exposición agropecuaria a cielo abierto más grande de Latinoamérica. Cuatro días únicos e irrepetibles en Armstrong, Santa Fe, con más de 1.100 expositores, 10 bancos, 7 países compradores extranjeros y todo el campo argentino reunido en un solo predio.