Agroactiva 2026 abre hoy sus puertas. La muestra más grande del agro latinoamericano da inicio a su edición número 32 — Edición Banco Nación — bajo el lema «Una muestra de lo que somos», un homenaje a cada uno de los agroactivistas que construyeron este espacio durante tres décadas.
Arranca Agroactiva 2026: los 5 momentos que no podés perderte el miércoles
Mañana comienza la edición número 32 de la exposición agropecuaria a cielo abierto más grande de Latinoamérica. Cuatro días únicos e irrepetibles en Armstrong, Santa Fe, con más de 1.100 expositores, 10 bancos, 7 países compradores extranjeros y todo el campo argentino reunido en un solo predio.
Del 3 al 6 de junio, Armstrong se convierte en la capital del campo argentino. 250 hectáreas a cielo abierto. Más de 1.100 expositores. 270.000 visitantes esperados de todo el país y el mundo. Una comunidad que ama el campo y que una vez al año se encuentra en este predio del sur de Santa Fe para hacer negocios, aprender, debatir y celebrar lo que la Argentina produce.
La edición más ambiciosa de su historia
Agroactiva 2026 llega con más novedades históricas que cualquier edición anterior. Por primera vez en 32 ediciones la muestra incorpora un espacio exclusivo dedicado a la lechería — con Patio Lechero y remate presencial de Holando Argentino. Por primera vez cuenta con un cuarto pabellón de stands internos. Y por primera vez realiza el HackActiva — el primer hackaton del agro argentino.
A todo eso se suma el AgroActiva Arena — 1.400 m2 de conocimiento, innovación y debate — y la distinción Marca País, el reconocimiento más importante que puede recibir un evento argentino.
Cinco momentos destacados
el primer día ya tiene cinco momentos que no se pueden perder.
1. El primer Agroactivista — 8:00hs · Pórtico de ingreso
El momento más emotivo del día. La primera persona que cruza el pórtico de Agroactiva 2026. Quién es, de dónde viene, cuántas veces vino. Ese instante que se repite cada año y que nunca pierde su magia. El predio abre a las 8.30 hs — llegar temprano para vivirlo.
2. La inauguración de la Ronda de Negocios Internacional — 9:30hs · Stand Provincia de Santa Fe e Inauguración del stand de la Provincia de Santa Fe, a las 15.30 hs
El mundo viene a comprarle al campo argentino. En Armstrong. El Ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, y Georgina Lozada inauguran la Ronda de Negocios Internacional con compradores de 7 países — Hungría, Chile, Colombia, Kazajistán, España, Sudáfrica y Venezuela. 250 reuniones pactadas. El negocio más importante del año arranca acá. A las 15.30 también la Provincia de Santa Fe inaugurará su stand y líneas de créditos.
3. Mujeres Activas — 9:45 a 16:30hs · AgroActiva Arena
Por primera vez en su historia Agroactiva abre con una jornada dedicada íntegramente al liderazgo femenino en el campo argentino. Seis horas y media. Más de veinte referentes. Gisela Scaglia, Pilu Giraudo, Rosy Nardi, Andrea Sarnari, New Holland Mujeres en Campaña, Red de Mujeres Rurales y Mujeres AFA en el escenario más importante del agro latinoamericano.
4. El remate de invernada presencial — 11:00hs · Ganadería
AFA presenta el remate de invernada presencial del primer día. El primer martillazo de Agroactiva 2026. En el contexto de precios históricos que vive la ganadería argentina — este remate es el termómetro del negocio ganadero del año.
5. El Premio Valor Criollo a Andrea Sarnari — 12:00hs · Auditorio de Prensa
Uno de los reconocimientos más importantes del campo argentino se entrega hoy en el Auditorio de Prensa de Agroactiva 2026. Andrea Sarnari — presidenta de la Federación Agraria Argentina — recibe el Premio Valor Criollo en el día de apertura de la muestra más grande del agro latinoamericano.