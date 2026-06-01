En Armstrong

Así se vivirá el día 3 de AgroActiva: innovación, negocios, inteligencia artificial, ganadería y una noche con clima festivalero

Este viernes, Armstrong volverá a ser el punto de encuentro del campo argentino con una agenda cargada de tecnología, negocios, ganadería, juventud, música y propuestas para vivir el predio hasta entrada la noche.