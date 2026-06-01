La tercera jornada de AgroActiva Edición BNA promete ser una de las más intensas de la muestra. Este viernes, Armstrong volverá a ser el punto de encuentro del campo argentino con una agenda cargada de tecnología, negocios, ganadería, juventud, música y propuestas para vivir el predio hasta entrada la noche.
Así se vivirá el día 3 de AgroActiva: innovación, negocios, inteligencia artificial, ganadería y una noche con clima festivalero
Este viernes, Armstrong volverá a ser el punto de encuentro del campo argentino con una agenda cargada de tecnología, negocios, ganadería, juventud, música y propuestas para vivir el predio hasta entrada la noche.
Después de dos días de gran movimiento, AgroActiva se prepara para acelerar el ritmo con actividades que combinan innovación aplicada al agro, remates ganaderos, charlas de alto impacto, lanzamientos de empresas, gastronomía y espectáculos en vivo.
Uno de los grandes atractivos de la jornada será la apertura de HackActiva, el primer hackatón en la historia de la exposición. La iniciativa reunirá a más de 60 jóvenes estudiantes y profesionales de distintos puntos del país, que trabajarán sobre problemáticas reales planteadas por empresas expositoras.
La propuesta buscará conectar talento joven, tecnología y producción, con la posibilidad de que los proyectos seleccionados continúen luego un camino de incubación hacia futuras startups vinculadas al agro.
Con HackActiva, AgroActiva suma una nueva dimensión a su perfil: además de ser la gran vidriera comercial del campo argentino, se consolida como un espacio donde también se genera conocimiento, se impulsan soluciones y se vinculan empresas, emprendedores y nuevas generaciones.
Inteligencia artificial aplicada al agro
La tecnología tendrá un lugar destacado en AgroActiva Arena, donde se desarrollarán dos charlas enfocadas en el impacto de la inteligencia artificial generativa en el sector agropecuario.
El especialista Santiago Siri encabezará la disertación “Innovando en el agro con IA generativa”, donde abordará las oportunidades que abre esta tecnología para mejorar procesos, optimizar decisiones y transformar la producción.
A su vez, el referente tecnológico Pablo Brunet brindará la charla “IA práctica para empresas agropecuarias”, con foco en herramientas concretas, aplicaciones reales y oportunidades para empresas agropecuarias que buscan incorporar innovación en su gestión diaria.
En una jornada atravesada por la transformación digital, AgroActiva abrirá la conversación sobre cómo la inteligencia artificial empieza a impactar en el presente y el futuro del campo.
La ganadería vuelve a marcar agenda
Como ocurre en cada edición, la actividad ganadera ocupará un lugar central durante el viernes. La Cooperativa Guillermo Lehmann llevará adelante el tradicional remate de reproductores Holando Argentino, uno de los momentos más esperados por los productores lecheros que visitan la muestra.
Además, se realizará la premiación de las juras de caprinos y ovinos, mientras que la firma Talano Hermanos concretará el remate general de estas categorías, con animales provenientes de cabañas de distintas regiones del país.
En paralelo, tendrá lugar la entrega de premios a los grandes campeones bovinos y luego se desarrollará el remate presencial de esta categoría, también a cargo de Talano Hermanos.
La agenda ganadera se completará con un remate televisado de bovinos para faena, invernada y cría, impulsado por las consignatarias Ariel Sáenz & Cía, FCO Agroganadera y Vicar Ganadera, en una propuesta que ampliará las oportunidades comerciales para productores y compradores de diferentes provincias.
Música, afters y propuestas para quedarse
La cultura y el entretenimiento también serán parte del día 3 de AgroActiva. Durante el viernes se desarrollará un after en vivo en el stand de la Municipalidad de Armstrong, sumando música y encuentro al cierre de la jornada.
Además, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María contará con un espacio exclusivo dentro de la muestra y presentará artistas invitados sorpresa sobre su escenario, llevando el espíritu festivalero al corazón de AgroActiva.
Con lanzamientos de empresas, encuentros comerciales, propuestas gastronómicas, charlas de innovación, remates y actividades nocturnas, el viernes se vivirá como una de las jornadas más completas de la exposición.
AgroActiva Edición BNA volverá a demostrar que el campo argentino no solo produce: también innova, aprende, emprende, invierte, se encuentra y celebra.