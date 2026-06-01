La segunda jornada de AgroActiva Edición BNA tendrá una de las agendas más intensas y convocantes de la muestra. El jueves 4 de junio, Armstrong volverá a ser el epicentro del campo argentino con una jornada que combinará inauguración oficial, presencia institucional, remates ganaderos, capacitación, tecnología, jóvenes protagonistas y lanzamientos exclusivos.
Así se vivirá el día 2 de AgroActiva: inauguración oficial, ganadería, jóvenes y grandes negocios en Armstrong
El jueves 4 de junio, Armstrong volverá a ser el epicentro del campo argentino con una jornada que combinará inauguración oficial, presencia institucional, remates ganaderos, capacitación, tecnología, jóvenes protagonistas y lanzamientos exclusivos.
Después de un primer día marcado por el movimiento en el predio, la muestra se prepara para vivir uno de sus momentos más esperados: la inauguración oficial de AgroActiva, el acto que reúne cada año a autoridades nacionales, provinciales y locales, junto a empresarios, dirigentes, productores, expositores y referentes del comercio agroindustrial argentino.
El tradicional corte de cintas será uno de los hitos institucionales de la jornada y marcará formalmente la apertura de una nueva edición de la exposición a cielo abierto más grande y convocante del agro argentino.
La ganadería toma protagonismo
El sector ganadero volverá a ocupar un lugar central dentro de AgroActiva, especialmente en los corrales, donde se desarrollará una agenda cargada de actividades vinculadas a la genética, la producción animal y las oportunidades comerciales.
Durante la jornada se realizará la jura de ovinos de las razas Pampinta, Hampshire Down, Dorper, Santa Inés y Texel, junto con la jura y clasificación de caprinos Boer, con la participación de cabañas de distintos puntos de la Argentina.
La actividad comercial también tendrá un fuerte protagonismo con el remate televisado de bovinos de invernada, cría y gordos organizado por Campos y Ganados. Además, Agricultores Federados Argentinos llevará adelante remates presenciales de hacienda, consolidando a AgroActiva como un espacio clave para concretar operaciones y generar nuevos vínculos comerciales.
En paralelo, ingresarán a la exposición los reproductores Holando, reafirmando el peso que la lechería tendrá dentro de esta edición y ampliando la propuesta ganadera de la megamuestra.
Los jóvenes, protagonistas del futuro del campo
Otro de los grandes ejes del día 2 será la programación especial de AgroActiva Arena, que dedicará gran parte de sus actividades a los jóvenes vinculados al agro, la formación y el liderazgo de las nuevas generaciones.
El escenario recibirá a referentes y espacios de gran convocatoria como Salvador Di Stefano y el Comité de Crisis en vivo, CREA Joven, Aapresid Joven y AgroEducación, en una agenda enfocada en economía, innovación, liderazgo, transformación productiva y futuro del sector.
La propuesta buscará generar un espacio de intercambio, inspiración y formación para quienes empiezan a ocupar un rol cada vez más importante dentro del campo argentino. En un contexto donde el recambio generacional, la tecnología y las nuevas formas de producir marcan la agenda, AgroActiva abre el juego para que los jóvenes también sean protagonistas.
Tecnología, lanzamientos y soluciones para producir más y mejor
Como sucede en cada edición, las principales empresas de maquinaria agrícola, automotrices, insumos y tecnología aplicada al agro aprovecharán la vidriera de AgroActiva para presentar nuevos desarrollos, lanzamientos exclusivos y soluciones orientadas a mejorar la eficiencia productiva.
Pickups, maquinaria de última generación, agricultura de precisión, conectividad, servicios, herramientas financieras y nuevas tecnologías formarán parte de una jornada cargada de novedades para productores, contratistas y empresarios del sector.
Durante todo el día, los visitantes podrán recorrer el predio, conocer propuestas comerciales, participar de capacitaciones, descubrir innovaciones y encontrarse con empresas, instituciones y referentes de toda la cadena agroindustrial.
Una jornada clave para la política, los negocios y el campo argentino
Con una convocatoria que volverá a reunir a miles de visitantes de todo el país, el jueves se vivirá como una de las jornadas centrales de AgroActiva Edición BNA.
La muestra combinará presencia institucional, agenda política, remates, capacitación, innovación, tecnología y oportunidades de negocio en un mismo lugar: Armstrong, Santa Fe, el corazón productivo donde el campo argentino se encuentra para mostrar todo su potencial.
AgroActiva vuelve a demostrar que es mucho más que una exposición: es el punto de encuentro donde se toman decisiones, se generan vínculos, se impulsan inversiones y se proyecta el futuro del agro.