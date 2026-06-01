Así se vivirá el día 2 de AgroActiva: inauguración oficial, ganadería, jóvenes y grandes negocios en Armstrong

Agroactiva. La exposición en Armstrong vuelve a posicionarse como un ámbito estratégico para el agro argentino

Así se vivirá el día 1 de AgroActiva: mujeres protagonistas, ganadería, política agroindustrial y el inicio de una edición histórica

La alianza tiene un componente estratégico orientado específicamente a las nuevas generaciones.

AgroActiva vuelve a demostrar que es mucho más que una exposición.

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