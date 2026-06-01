La cuarta y última jornada de AgroActiva Edición BNA tendrá una agenda cargada de actividades para todos los públicos. Familia, capacitación, ganadería, negocios, gastronomía y música serán parte del cierre de una nueva edición histórica de la muestra más convocante del campo argentino.
Así se vivirá el día sábado, día 4 de AgroActiva: familia, negocios, ganadería y un cierre a pura fiesta
Después de tres días donde el campo, la tecnología, la innovación y los negocios serán protagonistas en Armstrong, AgroActiva se prepara para vivir su último día con propuestas pensadas para productores, empresas, familias, estudiantes y visitantes de todo el país.
Después de tres días donde el campo, la tecnología, la innovación y los negocios serán protagonistas en Armstrong, AgroActiva se prepara para vivir su último día con propuestas pensadas para productores, empresas, familias, estudiantes y visitantes de todo el país.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada será la entrega del premio a la Familia Rural del Año, un reconocimiento que pondrá en valor el esfuerzo, la dedicación, el arraigo y la historia de quienes sostienen la vida y la producción en el interior profundo de la Argentina.
La actividad se desarrollará en el Auditorio de Prensa de AgroActiva y reunirá a productores, expositores y visitantes.
Capacitación, tecnología y nuevas tendencias
Como ocurrirá durante toda la exposición, la capacitación volverá a tener un lugar central en la agenda. En el espacio AgroActiva Arena se desarrollarán distintas disertaciones vinculadas a pulverización y siembra, dos ejes fundamentales para mejorar la eficiencia productiva e incorporar nuevas tecnologías al trabajo diario del campo.
La jornada también abrirá espacio para temas vinculados al mundo financiero y a las nuevas herramientas de inversión. Entre las propuestas destacadas se realizará una charla sobre Bitcoin y activos digitales, pensada para acercar conceptos económicos y tendencias emergentes a productores, empresarios y actores del sector agropecuario.
Durante todo el día, los visitantes podrán recorrer los stands de maquinaria agrícola, insumos, tecnología aplicada, conectividad, agricultura de precisión y servicios, donde las empresas exhibirán sus últimas novedades y soluciones para el productor.
Y como en cada jornada de la muestra, la gastronomía volverá a ser parte del espíritu agroactivista: el tradicional asado, las comidas típicas y los sabores de la región completarán una experiencia que se vive con todos los sentidos.
Ganadería: una jornada para cerrar una gran edición
En el sector ganadero, la última jornada estará marcada por el retiro de ovinos, caprinos y bovinos a partir del mediodía, luego de tres días de intensa actividad comercial, técnica e institucional.
La ganadería volverá a consolidarse como uno de los grandes atractivos de AgroActiva, con espacios dedicados a genética, producción de carne, capacitaciones específicas para productores y cabañeros, y este año con el agregado del sector lechero, que ampliará la propuesta y fortalecerá la mirada integral sobre la producción animal.
Las demostraciones, los encuentros técnicos y las rondas de negocios generarán un importante movimiento dentro de la muestra, reafirmando el crecimiento sostenido de este sector dentro de AgroActiva.
Un cierre con música y clima de festejo
Para despedir la exposición, la Municipalidad de Armstrong organizará un recital en vivo en su stand con la presentación del grupo Q Mania, que le pondrá música, energía y clima de celebración al último día de la muestra.
Así, AgroActiva Edición BNA se preparará para bajar el telón de una edición atravesada por la innovación, la capacitación, los negocios y el encuentro entre productores, empresas, instituciones y familias de todo el país.
Una vez más, Armstrong será el punto de encuentro donde el campo argentino mostrará todo lo que es capaz de hacer, producir, transformar y proyectar.