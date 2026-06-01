Edición histórica

Así se vivirá el día sábado, día 4 de AgroActiva: familia, negocios, ganadería y un cierre a pura fiesta

Después de tres días donde el campo, la tecnología, la innovación y los negocios serán protagonistas en Armstrong, AgroActiva se prepara para vivir su último día con propuestas pensadas para productores, empresas, familias, estudiantes y visitantes de todo el país.