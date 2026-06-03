En AgroActiva 2026

Banco Santa Fe refuerza su apuesta al campo con créditos digitales y nuevas herramientas financieras

La entidad participa de AgroActiva junto a Banco Entre Ríos con una propuesta centrada en financiamiento para productores, líneas en pesos y dólares, seguros, fondos comunes de inversión y procesos 100 % digitales. Desde Armstrong, sus directivos destacaron el buen momento productivo del sector y las oportunidades para invertir.