Banco Santa Fe participa de una nueva edición de AgroActiva, una de las exposiciones agroindustriales más importantes del país, con un espacio compartido junto a Banco Entre Ríos y una amplia oferta de productos financieros orientados al sector productivo.
Banco Santa Fe refuerza su apuesta al campo con créditos digitales y nuevas herramientas financieras
La entidad participa de AgroActiva junto a Banco Entre Ríos con una propuesta centrada en financiamiento para productores, líneas en pesos y dólares, seguros, fondos comunes de inversión y procesos 100 % digitales. Desde Armstrong, sus directivos destacaron el buen momento productivo del sector y las oportunidades para invertir.
Desde el stand institucional, el gerente de Banca Mayorista de Banco Santa Fe, Juan José Dal Pastro, destacó la importancia estratégica que tiene la muestra para la entidad y aseguró que las expectativas para esta edición son muy altas.
“Para nosotros este es un evento que tomamos con mucha importancia. Es uno de los eventos más importantes del banco y este año particularmente venimos con una propuesta mucho más innovadora que tiene que ver con la digitalización de muchos procesos”, señaló.
Dal Pastro explicó que actualmente los clientes pueden acceder a líneas de crédito tanto en pesos como en dólares de manera completamente digital, utilizando las plataformas del banco sin necesidad de realizar trámites presenciales.
“Hoy ofrecemos a los clientes poder tomar líneas tanto en pesos como en dólares en forma 100 % digital”, indicó.
Créditos y condiciones especiales
Uno de los principales atractivos de la propuesta financiera presentada en AgroActiva está vinculado a las líneas de financiamiento desarrolladas en conjunto con la Provincia y con fabricantes de maquinaria e insumos. Según explicó el directivo, estos acuerdos permiten ofrecer condiciones especialmente competitivas en materia de tasas y plazos.
“Tenemos una propuesta de valor muy competitiva porque hemos logrado subsidios y aportes tanto de la Provincia como de fabricantes. Por lo tanto, el productor agropecuario va a obtener herramientas de financiamiento en condiciones muy ventajosas”, sostuvo.
Además de los créditos, el banco exhibe soluciones vinculadas a seguros climáticos, operatorias digitales, herramientas de pago y nuevos instrumentos de inversión.
“Traemos este año el lanzamiento de un nuevo producto para el banco, que son los fondos comunes de inversión, que los clientes también pueden operar en forma digital desde la computadora”, explicó.
En cuanto a las operaciones concretas que pueden realizarse durante la feria, Dal Pastro indicó que los productores con cupos disponibles pueden acceder a financiamiento en el momento.
“Todo lo que tenga que ver con convenios con fabricantes tanto de maquinaria agrícola como de insumos, tenemos una oferta que hoy el productor puede disponibilizar en la feria misma”, afirmó.
Una campaña con buenos rindes
El gerente de Banca Mayorista también analizó el contexto actual del sector agropecuario y destacó los resultados de la última campaña. “Venimos de una campaña muy buena, tanto de rindes, a pesar de que por ahí los márgenes siguen siendo finos”, explicó.
En ese sentido, señaló que los productores continúan enfrentando desafíos vinculados a los costos y a los precios internacionales, por lo que la elección de las herramientas de financiamiento adquiere un papel cada vez más relevante.
“Hoy el productor debe estar muy atento a cómo se financia y con qué herramientas. Independientemente de que la producción en términos de quintales ha sido muy buena, los márgenes siguen siendo ajustados”, indicó.
Dal Pastro remarcó que la intención del banco es brindar alternativas para que cada productor pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
Crece la demanda de créditos en dólares
Otro de los aspectos destacados durante la exposición fue el crecimiento de las operaciones en moneda extranjera Según detalló el directivo, la demanda de financiamiento en dólares continúa expandiéndose de manera sostenida dentro del sector agropecuario.
“La verdad es que hoy el crecimiento de la demanda de dólares es exponencial respecto de lo que es pesos”, explicó. No obstante, aclaró que el banco mantiene una oferta competitiva en ambas monedas.
“La tasa en pesos se fue normalizando en los últimos meses y hoy tenemos una oferta realmente competitiva. Nuestra intención es ayudar al productor agropecuario y darle la mayor cantidad de opciones posible para que él elija”, concluyó.