Agroactiva 2026

Santa Fe anunciará créditos productivos y un programa inédito para financiar pymes

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el protagonismo de Santa Fe en AgroActiva y adelantó que este jueves el gobernador presentará nuevas líneas de financiamiento para el sector productivo. También resaltó una herramienta inédita en el país que permitirá a empresas acceder a descuentos de tasas a través del mercado de valores.