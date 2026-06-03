Desde Armstrong, donde se desarrolla una nueva edición de AgroActiva, el Gobierno de Santa Fe desplegó una de las participaciones más importantes de los últimos años con una fuerte apuesta al financiamiento, la promoción de empresas y la apertura de mercados internacionales.
Santa Fe anunciará créditos productivos y un programa inédito para financiar pymes
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el protagonismo de Santa Fe en AgroActiva y adelantó que este jueves el gobernador presentará nuevas líneas de financiamiento para el sector productivo. También resaltó una herramienta inédita en el país que permitirá a empresas acceder a descuentos de tasas a través del mercado de valores.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que la provincia llega a la muestra con un protagonismo inédito y una presencia ampliada que busca consolidar el acompañamiento al sector productivo en un contexto económico desafiante.
"Es la primera vez que venimos con tanto protagonismo. Esto es producto del espacio que le estamos dando a las empresas, que se ha duplicado. Hay casi 130 empresas exponiendo, más de 90 emprendedores, espacios interactivos, cultura, deporte y gastronomía", destacó el funcionario.
La exposición, considerada una de las más importantes de América Latina a cielo abierto, se convirtió nuevamente en una vidriera para mostrar el potencial productivo santafesino y también en el escenario elegido para presentar nuevas herramientas financieras destinadas al agro, la industria, el comercio y las pymes.
Créditos para todo el año y una herramienta inédita en el país
Uno de los anuncios más esperados de la jornada se concretará durante la tarde, cuando el gobernador y el Ministerio de Desarrollo Productivo presenten las nuevas líneas de financiamiento que estarán disponibles no sólo durante la feria, sino a lo largo de todo el año.
Puccini explicó que el esquema involucra a cerca de ocho entidades financieras y organismos de crédito, con el objetivo de ampliar el acceso al financiamiento para distintos sectores de la economía.
Sin embargo, el ministro puso especial énfasis en una herramienta que calificó como innovadora a nivel nacional.
"Hay un acuerdo muy importante con el Mercado Argentino de Valores. Esto no lo hace ninguna provincia del país. Somos pioneros en generar un mecanismo para que las pymes, los comercios y los productores puedan acceder al mercado de capitales con beneficios concretos", explicó.
A través de este sistema, las empresas podrán operar con cheques, pagarés o facturas electrónicas y obtener una bonificación cercana a diez puntos sobre las tasas que surjan de esas operaciones financieras.
Según detalló el funcionario, la operatoria podrá realizarse mediante agentes de compensación y liquidación habilitados, ampliando además la competencia dentro del sistema financiero para facilitar el acceso de los sectores productivos.
El programa se suma a las líneas que ofrecerán entidades como el Banco de Santa Fe, Banco Nación, Banco Municipal de Rosario, Banco Bica, Banco Patagonia, Banco Hipotecario y el Consejo Federal de Inversiones, entre otros.
"Queremos que los productores se acerquen, conozcan las tasas y aprovechen estas herramientas porque no serán exclusivas de AgroActiva, sino que estarán disponibles durante todo el año", señaló.
Rondas de negocios y una antesala del Santa Fe Business Forum
Otro de los ejes centrales de la participación santafesina en AgroActiva es la internacionalización de las empresas.
Por eso, el Ministerio volvió a organizar rondas internacionales de negocios que reúnen a compradores provenientes de distintos países con firmas argentinas interesadas en ampliar mercados.
En esta edición participan representantes comerciales de Sudáfrica, Croacia, Colombia, España y otros países, que mantendrán cerca de 250 reuniones con empresas de cinco provincias argentinas.
La propuesta busca generar vínculos comerciales directos y abrir nuevas oportunidades de exportación para las firmas participantes.
"Los compradores no solamente recorren la muestra, sino que también visitan las empresas con las que tuvieron reuniones para conocer de primera mano sus capacidades productivas", explicó Puccini.
El ministro consideró además que esta experiencia funciona como una antesala del Santa Fe Business Forum, el encuentro internacional que se realizará entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre.
Según anticipó, el evento reunirá a unos 250 compradores de más de 40 países y buscará posicionar a Santa Fe como un centro estratégico para la generación de negocios internacionales.
"Esto demuestra la importancia que le damos al comercio nacional, pero también al comercio internacional. Queremos que las empresas santafesinas tengan más oportunidades para crecer y exportar", sostuvo.
Finalmente, Puccini invitó a productores, emprendedores y empresarios a recorrer el espacio santafesino en AgroActiva y aprovechar las oportunidades de vinculación que ofrece la muestra.
"Si sos emprendedor, pyme o productor agropecuario, vení a vincularte. Hay muchas empresas, muchas oportunidades y te puedo asegurar que va a ser muy productivo", concluyó.