Anuncio en Agroactiva 2026

Innovación y escala récord: elaborarán un queso de 1.000 kilos en el corazón de la cuenca lechera

La Mega Exposición del Centro Argentino (MECA26), que se desarrollará en septiembre en Villa María, tendrá uno de sus mayores atractivos en la elaboración de un queso semiduro de 1.000 kilos. El proyecto, presentado durante Agroactiva, demandará el procesamiento de 10.000 litros de leche y la aplicación de técnicas innovadoras para dar forma a una pieza única que promete convertirse en un hito para la industria láctea nacional.