Un año especial

La ganadería mantiene su protagonismo en AgroActiva con valores firmes y corrales llenos

Mientras AgroActiva Edición BNA transita sus últimas jornadas en Armstrong, la ganadería continúa consolidándose como uno de los grandes atractivos de la muestra. Juras, remates, genética, capacitaciones y espacios de comercialización reflejan el dinamismo de una de las cadenas productivas más importantes de la economía argentina.