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La ganadería mantiene su protagonismo en AgroActiva con valores firmes y corrales llenos

Mientras AgroActiva Edición BNA transita sus últimas jornadas en Armstrong, la ganadería continúa consolidándose como uno de los grandes atractivos de la muestra. Juras, remates, genética, capacitaciones y espacios de comercialización reflejan el dinamismo de una de las cadenas productivas más importantes de la economía argentina.

La jornada cerró con 41 cabezas subastadas y valores destacados en reproductores machos y hembras de distintas razas, consolidando un balance positivo para la actividad ganadera dentro de la muestra.La jornada cerró con 41 cabezas subastadas y valores destacados en reproductores machos y hembras de distintas razas, consolidando un balance positivo para la actividad ganadera dentro de la muestra.
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“Hoy los corrales están llenos y hay mucha producción disponible. Por eso creemos que estos valores pueden mantenerse durante bastante tiempo”, señaló.

La jornada cerró con 41 cabezas subastadas y valores destacados en reproductores machos y hembras de distintas razas, consolidando un balance positivo para la actividad ganadera dentro de la muestra.La jornada cerró con 41 cabezas subastadas y valores destacados en reproductores machos y hembras de distintas razas, consolidando un balance positivo para la actividad ganadera dentro de la muestra.

Mientras AgroActiva Edición BNA transita sus últimas jornadas en Armstrong, la ganadería continúa consolidándose como uno de los grandes atractivos de la muestra. Juras, remates, genética, capacitaciones y espacios de comercialización reflejan el dinamismo de una de las cadenas productivas más importantes de la economía argentina.

Con corrales completos, buena oferta y valores sostenidos, el sector vuelve a demostrar en AgroActiva su capacidad de generar negocios, proyectar inversiones y reunir a productores, cabañeros y empresas de todo el país.

Talano Hermanos concretó su remate bovino en AgroActiva

En el marco de AgroActiva 2026 Edición BNA, la firma consignataria Talano Hermanos S.R.L. llevó adelante este viernes su Remate N° 88 – AgroActiva Bovinos, una subasta que volvió a mostrar el interés de los productores por incorporar genética de calidad a sus rodeos.

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La jornada cerró con 41 cabezas subastadas y valores destacados en reproductores machos y hembras de distintas razas, consolidando un balance positivo para la actividad ganadera dentro de la muestra.

Los precios máximos en toros

En la categoría de machos, los valores más altos se registraron en ejemplares Angus, Limangus y Hereford.

La jornada cerró con 41 cabezas subastadas y valores destacados en reproductores machos y hembras de distintas razas, consolidando un balance positivo para la actividad ganadera dentro de la muestra.La jornada cerró con 41 cabezas subastadas y valores destacados en reproductores machos y hembras de distintas razas, consolidando un balance positivo para la actividad ganadera dentro de la muestra.

En Angus, el precio máximo fue para el toro RP 4283, presentado por Cria Bon S.A., adquirido por Oscar Fernando Dalmasso por $6.500.000.

En Limangus, el valor más alto correspondió al toro RP 305, de Buralli Ariel Ángel, comprado por Sagripanti Enrique José por $6.500.000.

En Hereford, el máximo fue para el ejemplar RP 2412, de Martelli Vicente, adquirido por G & M S.R.L. por $5.500.000.

Vientres con buena demanda

El mercado de vaquillonas también mostró dinamismo y buenos valores.

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En Angus, el lote integrado por los ejemplares RP 4278, RP 4294 y RP 4444, de L’Arachide S.A., fue adquirido por Los Hatos S.R.L. a $3.800.000 por cabeza.

En Braford, se destacó un lote de tres vaquillonas de Los Alerces del Es, comprado por G & M S.R.L. a $3.400.000 por animal.

La jornada cerró con 41 cabezas subastadas y valores destacados en reproductores machos y hembras de distintas razas, consolidando un balance positivo para la actividad ganadera dentro de la muestra.La jornada cerró con 41 cabezas subastadas y valores destacados en reproductores machos y hembras de distintas razas, consolidando un balance positivo para la actividad ganadera dentro de la muestra.

En Limangus, los ejemplares RP 41, RP 36, RP 35 y RP 39, de Miretti Rodolfo A., fueron adquiridos por Oscar Fernando Dalmasso a $2.300.000 cada uno.

Con estos resultados, el remate de Talano Hermanos confirmó el buen momento de la ganadería en AgroActiva Edición BNA y el interés sostenido por reproductores de calidad, en una muestra que sigue consolidándose como escenario clave para la genética, los negocios y la producción animal.

Limangus fue protagonista en AgroActiva

La pista de remates ganaderos de AgroActiva 2026 Edición BNA volvió a ser uno de los puntos de mayor interés de la muestra. Este viernes, la firma consignataria Talano Hermanos S.R.L. llevó adelante la subasta de reproductores bovinos y ovinos, en una jornada que dejó buenos valores y una fuerte demanda por los toros Limangus.

La jornada cerró con 41 cabezas subastadas y valores destacados en reproductores machos y hembras de distintas razas, consolidando un balance positivo para la actividad ganadera dentro de la muestra.La jornada cerró con 41 cabezas subastadas y valores destacados en reproductores machos y hembras de distintas razas, consolidando un balance positivo para la actividad ganadera dentro de la muestra.

El remate formó parte de la amplia agenda ganadera de AgroActiva, que hasta este sábado reúne en Armstrong a productores, cabañeros, empresas y referentes de toda la cadena agroindustrial.

Finalizada la venta, José Talano realizó un balance positivo y destacó especialmente el desempeño de los reproductores de mayor calidad.

“Los toros de cabeza y los toros de punta se vendieron muy bien”, resumió.

Según explicó, algunos ejemplares quedaron sin comprador principalmente por cuestiones vinculadas a su estado corporal, más que por su genética. “Faltan aproximadamente tres meses para la salida fuerte de toros. Algunos tenían muy buena sangre y excelentes condiciones genéticas, pero les faltaba estado”, señaló.

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