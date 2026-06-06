Informe de la BCR

La industria de biodiesel continúa a la espera de un nuevo esquema que fomente la producción

La producción de biodiesel en Argentina sigue limitada en el comienzo de 2026, a pesar de una leve mejora interanual. Se opera muy por debajo de su capacidad y se depende cada vez más del mercado interno dada las limitadas posibilidades de exportación.