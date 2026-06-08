Edición histórica

AgroActiva: negocios millonarios, récord de operaciones y empresas que ya proyectan nuevas ventas tras la muestra

MenuPrensaAgroActiva edición BNA: negocios millonarios, récord de operaciones y empresas que ya proyectan nuevas ventas tras la muestraPrensa7 de junio de 2026Más de 1.100 empresas participaron de AgroActiva edición BNA y dejaron en evidencia que la exposición volvió a ser el gran escenario de negocios del campo argentino. Ventas directas, cientos de cotizaciones y operaciones que seguirán cerrándose en las próximas semanas marcaron el pulso comercial de la muestra.