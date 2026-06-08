La edición 2026 de AgroActiva BNA volvió a confirmar su condición de principal vidriera comercial del agro argentino. Durante cuatro jornadas, más de 1.100 empresas exhibieron sus productos, tecnologías y servicios, en un contexto donde el financiamiento, la innovación y el interés de los productores impulsaron una intensa actividad comercial.
AgroActiva: negocios millonarios, récord de operaciones y empresas que ya proyectan nuevas ventas tras la muestra
MenuPrensaAgroActiva edición BNA: negocios millonarios, récord de operaciones y empresas que ya proyectan nuevas ventas tras la muestraPrensa7 de junio de 2026Más de 1.100 empresas participaron de AgroActiva edición BNA y dejaron en evidencia que la exposición volvió a ser el gran escenario de negocios del campo argentino. Ventas directas, cientos de cotizaciones y operaciones que seguirán cerrándose en las próximas semanas marcaron el pulso comercial de la muestra.
Los resultados obtenidos por numerosas firmas reflejaron el impacto concreto de la exposición.
Desde fabricantes de maquinaria e implementos hasta empresas de tecnología, energía, logística y vehículos, el balance general estuvo atravesado por un denominador común: una importante generación de negocios y una amplia expectativa de concreción de operaciones en los días posteriores al evento.
Maquinaria e implementos: ventas que superaron expectativas
Entre los casos destacados apareció Conese, que calificó a la edición como «histórica» para la empresa. Durante la muestra concretó la venta de cinco tolvas de 20 toneladas, seis acoplados volcadores de 16 toneladas, una tolva autodescargable de 14 toneladas, tres acoplados de tres ejes y ocho acoplados destinados al transporte de drones.
También tuvo una destacada performance TBeH, de Las Varillas, Córdoba. La firma comercializó 15 equipos entre niveladoras, rastras de discos, palas de arrastre y cargadores frontales. Además, informó que existen alrededor de 25 máquinas con altas probabilidades de concretarse gracias a los contactos generados durante la exposición.
En el caso de Crucianelli, la empresa cerró más de 20 operaciones entre sembradoras y fertilizadoras. El resultado estuvo acompañado por el trabajo de una red de 20 concesionarios de distintas regiones del país, que concretaron entre una y dos ventas cada uno durante la muestra.
Por su parte, Yomel informó la venta directa de siete implementos, especialmente desmalezadoras, además de generar más de 160 cotizaciones. De ese total, alrededor del 15% ya cuenta con factura proforma, lo que permite anticipar futuras operaciones.
Mecano también registró un movimiento comercial significativo. La firma anunció la venta de 70 tranqueras para corrales, mientras que sus cinco vendedores realizaron más de 100 cotizaciones cada uno a lo largo de los cuatro días de exposición.
Cotizaciones, entregas y negocios en marcha
Ombú Maquinarias destacó haber realizado más de 200 cotizaciones, muchas de ellas con elevadas probabilidades de convertirse en ventas concretas. Además, aprovechó el marco de la exposición para entregar una batea Ombú de edición limitada a la familia de Eduardo Pérez, de Totoras, Santa Fe.
La multinacional JCB participó junto a siete representantes comerciales de distintas regiones del país. Entre ellos se destacó el desempeño de Semtraco, concesionario que elaboró más de 40 presupuestos y logró concretar cerca del 15% de las operaciones iniciadas durante la feria, porcentaje que esperan incrementar en los próximos días.
Jacto Argentina también logró resultados importantes, con tres operaciones relevantes cerradas durante la muestra y más de 60 cotizaciones realizadas. Desde la empresa estimaron que podrían concretar alrededor del 12% de esas oportunidades comerciales en el corto plazo.
Como dato llamativo, Sigel Solar, que participó como invitada dentro del stand de la Provincia de Santa Fe, concretó diversas operaciones y ya analiza regresar en 2027 con un espacio propio, impulsada por los resultados obtenidos en esta primera experiencia.
En el sector automotriz, Foton destacó la gran afluencia de público que visitó su stand durante los cuatro días. Con la participación de concesionarios de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, la marca realizó cerca de 400 presupuestos y concretó varias ventas.
Tecnología, drones y nuevos mercados
Uno de los desempeños más sobresalientes fue el de Tekron. Su gerente comercial, Agustín Solís, confirmó la realización de más de 200 cotizaciones formales y la venta de más de 60 equipos durante la exposición, con un promedio diario de entre 12 y 15 unidades comercializadas.
«Nos llevamos una excelente base de datos para seguir trabajando junto a nuestros distribuidores durante las próximas semanas», explicó Solís. La empresa estima que, sumando las ventas realizadas en la feria y el trabajo posterior sobre los contactos generados, superará ampliamente los 100 drones vendidos.
Econovo también exhibió números contundentes. Mariano Collazo, gerente comercial de la firma, informó que se cerraron más de 15 operaciones por un monto cercano a los 1.000 millones de pesos, mientras otras negociaciones continúan en proceso de aprobación y financiamiento a través del Banco Nación y Bancor.
El directivo destacó además que la empresa recibió más de 1.000 visitantes de distintas regiones del país. Entre los productos más demandados sobresalieron tractores y palas cargadoras, mientras que la nueva línea Hyundai despertó un elevado volumen de consultas.
En materia de expansión comercial, ERCA logró un objetivo estratégico al introducir dos sembradoras en el mercado boliviano, abriendo así una nueva plaza internacional para la compañía. Además, realizó alrededor de 150 presupuestos durante la muestra.
Plantium, por su parte, generó 130 presupuestos por un volumen estimado de 10 millones de dólares. Según informó la empresa, el 70% de esas operaciones contó con proformas bancarias y, dentro de ese universo, el 90% fue canalizado a través del Banco Nación.
El valor de los contactos y las oportunidades futuras
No todas las empresas midieron el éxito únicamente en ventas inmediatas. Mario Rivas, titular de CRC Cadenas, explicó que el objetivo principal de la participación estuvo enfocado en la presentación de productos y la generación de nuevos vínculos comerciales.
«El balance es muy positivo porque logramos reunir información valiosa, conocer necesidades de potenciales clientes y posicionar la marca», sostuvo el empresario, quien confía en que muchos de esos contactos se transformen en negocios durante los próximos meses.
Una situación similar describió Pablo Maccari, titular de Agro Maccari. La empresa presentó un innovador producto dentro de su línea de generadores y recibió una respuesta masiva del público. Durante los primeros tres días contabilizaron cerca de 800 visitantes mediante los cupones de un sorteo y estimaban superar ampliamente las 1.000 personas atendidas al cierre del evento.
PO Agronegocios, empresa que distribuye repuestos para pulverización y fertilización, también celebró su primera participación en AgroActiva. La firma cerró cerca de 50 ventas y generó una base de 125 potenciales clientes. Desde la empresa señalaron que las expectativas iniciales eran elevadas, pero que la experiencia terminó superando las proyecciones.
«Fue una oportunidad muy linda y extremadamente rentable para nosotros. Nos permitió generar nuevos clientes y reencontrarnos con otros con quienes hacía tiempo no teníamos contacto directo», destacaron desde la compañía.
Cosechadoras, tractores y operaciones récord
La firma Tanzi también evaluó positivamente su paso por la exposición. Su supervisor de ventas, David Di Benedetto, aseguró que se concretaron diversos negocios y se generó una importante cantidad de contactos comerciales que comenzarán a trabajarse intensamente una vez finalizada la muestra.
Fabrinor, en tanto, concretó la venta de cuatro grúas valuadas en 13 millones de pesos cada una y dos controladoras de malezas con un valor de 70 millones de pesos por unidad. Además, elaboró otros 35 presupuestos que espera convertir en ventas durante las próximas semanas.
Dentro de las grandes marcas, New Holland registró un crecimiento sobresaliente: realizó un 146% más de operaciones que en la edición 2025. La empresa concretó seis negocios de relevancia en el marco del lanzamiento nacional de la CR11, la cosechadora de doble rotor más grande del mundo.
CLAAS también dejó su sello en la exposición. La compañía concretó la venta de la primera Jaguar de nueva generación comercializada en el país desde su lanzamiento, realizado en febrero. Además, registró un importante volumen de operaciones en toda su línea de tractores y recibió visitantes y clientes provenientes de Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile, reforzando el perfil internacional que caracteriza a AgroActiva.
Los resultados obtenidos por estas empresas reflejaron el dinamismo comercial que volvió a mostrar AgroActiva edición BNA. Más allá de las ventas concretadas durante los cuatro días, gran parte de los expositores coincidió en que el verdadero impacto de la muestra recién comenzará a verse en las próximas semanas, cuando los cientos de presupuestos, consultas y contactos generados se transformen en nuevos negocios para el sector agroindustrial argentino.