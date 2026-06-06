6% más de rendimiento en soja

Biotecnología aplicada al agro: avanzan los microorganismos capaces de fijar más nitrógeno

En Agroactiva 2026, el INTA presentó avances en el desarrollo de microorganismos editados genéticamente destinados a potenciar la eficiencia de los inoculantes agrícolas. Los primeros ensayos muestran resultados prometedores, con incrementos de hasta un 6% en los rendimientos de soja y una reducción cercana al 22% en las emisiones de óxido nitroso, uno de los gases de efecto invernadero más asociados a la actividad agropecuaria.