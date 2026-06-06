Crecieron 28,5%

Argentina fortalece su perfil exportador de ovoproductos con ventas récord en los primeros meses del año

Las exportaciones argentinas de ovoproductos registraron un crecimiento interanual del 28,5% en valor durante el primer cuatrimestre de 2026, alcanzando los 10,8 millones de dólares. El desempeño estuvo acompañado por un incremento del 8% en los volúmenes exportados y reafirma el posicionamiento del país como proveedor de productos de alta calidad para mercados exigentes como la Unión Europea y Japón.