Las exportaciones argentinas de ovoproductos continúan mostrando señales positivas y consolidan el posicionamiento del país en el mercado internacional. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las ventas al exterior alcanzaron los 10,8 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 28,5% en valor respecto del mismo período del año anterior.
Argentina fortalece su perfil exportador de ovoproductos con ventas récord en los primeros meses del año
Las exportaciones argentinas de ovoproductos registraron un crecimiento interanual del 28,5% en valor durante el primer cuatrimestre de 2026, alcanzando los 10,8 millones de dólares. El desempeño estuvo acompañado por un incremento del 8% en los volúmenes exportados y reafirma el posicionamiento del país como proveedor de productos de alta calidad para mercados exigentes como la Unión Europea y Japón.
Los datos, difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación sobre la base de información del INDEC y del SENASA, reflejan además un incremento del 8% en los volúmenes comercializados, que totalizaron 1.312 toneladas.
El desempeño confirma la creciente demanda internacional por los productos derivados del huevo elaborados en Argentina, una actividad que se ha consolidado como una de las cadenas de valor más dinámicas dentro de las economías regionales.
Crecen las ventas externas y se amplían los mercados de destino
Los principales destinos de los ovoproductos argentinos durante los primeros cuatro meses del año fueron Dinamarca, Japón, Chile, Austria y Macedonia del Norte, aunque las exportaciones también llegaron a otros mercados relevantes como Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México.
La diversificación de destinos refleja la competitividad alcanzada por la producción nacional y la confianza que los compradores internacionales depositan en la calidad y la seguridad sanitaria de los productos argentinos.
En este contexto, uno de los datos destacados del período fue que Argentina logró cubrir la totalidad de la cuota libre de aranceles asignada al Mercosur para exportar huevo entero y yema hacia la Unión Europea, equivalente a 333 toneladas de huevo fresco.
El cumplimiento total de ese cupo adquiere especial relevancia en momentos en que se fortalecen los vínculos comerciales entre el bloque sudamericano y el mercado europeo, considerado uno de los más exigentes del mundo en materia sanitaria y de calidad alimentaria.
La calidad argentina consolida su presencia en países de alta exigencia
Argentina posee una larga trayectoria como exportador de ovoproductos y ha logrado construir una reputación internacional basada en la calidad de sus procesos productivos y en los estándares sanitarios alcanzados por la cadena avícola.
Entre los productos más demandados se encuentran el huevo entero en polvo, la yema en polvo y la albúmina, insumos ampliamente utilizados por la industria alimenticia internacional para la elaboración de mayonesas, panificados, budines, pastas, helados y una amplia variedad de alimentos procesados.
La posibilidad de exportar a destinos como Japón y la Unión Europea constituye un reconocimiento al nivel tecnológico y sanitario alcanzado por el sector, ya que se trata de mercados que imponen estrictos requisitos para el ingreso de alimentos.
Una cadena productiva que genera empleo y valor agregado
Más allá de su desempeño exportador, la producción de huevos tiene una fuerte incidencia en las economías regionales y en la generación de empleo a lo largo del país.
La actividad se encuentra distribuida principalmente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta, donde impulsa inversiones, genera puestos de trabajo directos e indirectos y contribuye al arraigo de las comunidades vinculadas a la producción agroindustrial.
Además, el huevo es reconocido por su elevado valor nutricional, al constituir una fuente de proteína de alta calidad, accesible y versátil, tanto para el consumo doméstico como para la elaboración industrial de alimentos.
Con un escenario de creciente demanda internacional y una sólida reputación en materia de calidad, la cadena de ovoproductos argentina continúa consolidándose como una actividad estratégica para la generación de divisas, el agregado de valor y el desarrollo productivo del país.