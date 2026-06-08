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El Gobierno oficializó un nuevo sistema

Propiedad intelectual y más exportaciones: la apuesta oficial detrás del nuevo protocolo para semillas

La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta de Agricultura e INASE. Permitirá verificar la identidad varietal de los granos y apunta a combatir el uso no autorizado de semillas, impulsar la innovación genética y mejorar la competitividad del sector agropecuario.

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El Gobierno nacional oficializó un nuevo protocolo de control para la protección de la propiedad intelectual en semillas, una medida largamente reclamada por sectores vinculados a la innovación genética y al desarrollo tecnológico agropecuario.

La iniciativa fue establecida mediante la Resolución Conjunta 3/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa establece un sistema de verificación de la identidad varietal de los granos a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega de la cosecha, incorporando herramientas tecnológicas que permiten identificar el origen genético de las semillas en plazos reducidos y con mayor precisión.

Grains are stored in a truck, as Paraguay's 2025/26 soybean crop is on track to exceed 10 million tons and could become the largest in the country's history, analysts and producers said, with the key summer harvest approaching its final phase, in Santa Rita, Paraguay February 3, 2026. REUTERS/Cesar OlmedoNación busca fortalecer la propiedad intelectual y proyecta exportaciones por US$ 4.000 millones

Desde el Gobierno destacaron que el objetivo es brindar mayores garantías a los obtentores vegetales y desarrolladores de genética, fortaleciendo los mecanismos de control frente al uso indebido o no autorizado de semillas protegidas.

Adorni: “Recuperar 30 años de atraso en la calidad de las semillas”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la implementación del nuevo esquema y lo presentó como una transformación estructural para el sector agropecuario argentino.

“A partir de hoy se establece un nuevo protocolo para la protección de la propiedad de semillas en Argentina”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

FILE PHOTO: Jake Guse, a crop scout on the Pro Farmer Crop Tour, collects corn samples from a corn field as scouts travel across the midwest trying to gauge the size of the corn and soybean crop that farmers will harvest in the fall, in northwest Indiana, August 19, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File PhotoNación busca fortalecer la propiedad intelectual y proyecta exportaciones por US$ 4.000 millones

Además, sostuvo que la actualización normativa permitirá modernizar un sistema que considera rezagado respecto de los principales países productores. “Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas”, afirmó.

Según Adorni, el impacto económico podría ser significativo. “Gracias a esta actualización, se estima un incremento en las exportaciones en más de 4.000 millones de dólares anuales”, aseguró, vinculando la medida con una mayor incorporación de tecnología y genética de última generación en la producción agropecuaria.

Cómo funcionará el nuevo sistema de control

La resolución determina que los controles oficiales se realizarán utilizando muestras obtenidas en el primer punto de entrega de la producción. Las cámaras arbitrales y las entidades privadas que cuenten con convenios o habilitación otorgada por el INASE serán las únicas autorizadas para extraer, adquirir y analizar dichas muestras.

El Gobierno explicó que los métodos de análisis deberán estar oficialmente reconocidos por el organismo y ajustarse a estándares técnicos que garanticen la confiabilidad de los resultados.

Farmer Pablo Piragi of the indigenous community Ache shows grains, as Paraguay's 2025/26 soybean crop is on track to exceed 10 million tons and could become the largest in the country's history, analysts and producers said, with the key summer harvest approaching its final phase, in Puerto Barra near Naranjal, Paraguay February 2, 2026. REUTERS/Cesar OlmedoNación busca fortalecer la propiedad intelectual y proyecta exportaciones por US$ 4.000 millones

Una vez realizado el estudio, los laboratorios tendrán la obligación de informar simultáneamente los resultados tanto al titular de la variedad registrada como al titular de la muestra analizada. Si se detectara un posible uso irregular de la tecnología, el propietario de la variedad contará con un plazo de 60 días corridos para realizar la denuncia correspondiente.

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Durante ese período, las muestras deberán permanecer resguardadas en sobres cerrados para preservar la cadena de custodia y garantizar la validez de la prueba. En caso de iniciarse acciones judiciales, el plazo quedará suspendido hasta la resolución del proceso.

Más trazabilidad y transparencia para el mercado

Otro aspecto relevante de la nueva normativa es que todos los acopios y establecimientos que funcionen como puntos de recepción de la cosecha deberán estar inscriptos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

Desde la administración nacional señalaron que esta modernización permitirá mejorar la trazabilidad de los granos, otorgar mayor transparencia al mercado y generar condiciones más favorables para la inversión en investigación y desarrollo genético.

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La medida se inscribe en una estrategia orientada a fortalecer la seguridad jurídica de las innovaciones biotecnológicas y promover la adopción de semillas de mayor potencial productivo, un factor considerado clave para incrementar la competitividad internacional de la agroindustria argentina y ampliar su capacidad exportadora en los próximos años.

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