El Gobierno oficializó un nuevo sistema

Propiedad intelectual y más exportaciones: la apuesta oficial detrás del nuevo protocolo para semillas

La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta de Agricultura e INASE. Permitirá verificar la identidad varietal de los granos y apunta a combatir el uso no autorizado de semillas, impulsar la innovación genética y mejorar la competitividad del sector agropecuario.