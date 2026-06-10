Agricultura

A la espera de heladas reseteadoras para el maíz temprano 2026/27: las chicharritas abundan en zonas endémicas

El último informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis mostró una fuerte presencia del insecto vector del complejo del achaparramiento del maíz en el NOA, el NEA y la región Centro-Norte. Los especialistas remarcan la necesidad de mantener los controles durante todo el año para anticipar riesgos en la próxima campaña.