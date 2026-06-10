Ganadería

Carne: aun con menos oferta, el mercado enfrenta un consumidor local más selectivo

Un informe del Rosgan revela una fuerte caída en la faena durante los primeros meses del año, un aumento de las exportaciones y un mercado interno cada vez más sensible a los precios. Mientras el consumo de carne vacuna sigue disminuyendo, el pollo y el cerdo continúan ganando participación en la dieta de los argentinos.