Guía Estratégica para el Agro

Mejoran las perspectivas para el trigo: crece la intención de siembra y la producción podría alcanzar 20 millones de toneladas

La Bolsa de Comercio de Rosario ajustó al alza las proyecciones para la próxima campaña triguera y elevó la estimación de producción de soja tras los resultados finales de cosecha. La reducción en el costo de la urea, las recientes lluvias y un mejor escenario internacional fortalecieron las perspectivas del cereal, mientras que la oleaginosa alcanzaría las 51,5 millones de toneladas.