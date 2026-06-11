El futuro de la carne en debate

Rosario reúne a los principales referentes del sector en el 13° Congreso Ganadero

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede este jueves de una nueva edición del Congreso Ganadero Rosario, uno de los encuentros técnicos más importantes del país para la cadena cárnica. Especialistas, productores, empresarios y referentes del sector analizarán las perspectivas de la ganadería argentina, con foco en productividad, genética, sanidad, sustentabilidad y mercados.