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El futuro de la carne en debate

Rosario reúne a los principales referentes del sector en el 13° Congreso Ganadero

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede este jueves de una nueva edición del Congreso Ganadero Rosario, uno de los encuentros técnicos más importantes del país para la cadena cárnica. Especialistas, productores, empresarios y referentes del sector analizarán las perspectivas de la ganadería argentina, con foco en productividad, genética, sanidad, sustentabilidad y mercados.

Del campo al mercado: el Congreso Ganadero pondrá el foco en la competitividad del sector.Del campo al mercado: el Congreso Ganadero pondrá el foco en la competitividad del sector.
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Con una agenda centrada en la productividad, la innovación tecnológica, la sanidad animal y las perspectivas económicas del sector, este jueves se desarrollará el 13° Congreso Ganadero Rosario 2026, un encuentro que reunirá a destacados especialistas, productores y empresarios vinculados a una de las actividades estratégicas de la economía argentina.

La jornada tendrá lugar en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario y se perfila como un espacio de análisis y debate sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la cadena de ganados y carnes en un contexto marcado por la recuperación productiva, la incorporación de nuevas tecnologías y la búsqueda de una mayor competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

Un escenario favorable para la expansión ganadera

El congreso comenzará con una de las disertaciones más esperadas de la jornada: “El boom ganadero ya llegó. Estrategias para no dejar pasar la oportunidad”, a cargo de los ingenieros agrónomos Juan Elizalde y Sebastián Riffel.

La exposición abordará el escenario actual de la producción bovina y las herramientas disponibles para que los establecimientos aprovechen un contexto que muchos especialistas consideran favorable para el crecimiento de la actividad.

CARAVANA ELECTRONICAGanadería 2026: producción, genética y mercados, ejes del Congreso Ganadero de Rosario

A lo largo del día se analizarán diferentes factores que influyen directamente en la rentabilidad de las empresas ganaderas, desde la mejora genética hasta el manejo de los recursos forrajeros y la adopción de nuevas prácticas productivas.

En ese marco, el médico veterinario Ignacio Cabo expondrá sobre el impacto de la genética en los resultados económicos de los establecimientos, mientras que Rodrigo Garriz, gerente técnico comercial de Biogénesis Bagó, abordará la importancia de la sanidad animal y su influencia tanto en los niveles productivos como en el acceso a los mercados.

Producción eficiente y sustentabilidad

La segunda parte de la jornada estará enfocada en las estrategias productivas que permiten mejorar la eficiencia y la sustentabilidad de los sistemas ganaderos modernos.

Uno de los paneles centrales será la presentación del ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti, quien analizará las perspectivas del negocio ganadero para 2026 bajo el provocador título: “¿El año de la dopamina ganadera para catapultar el sector cárnico de una vez por todas?”.

(251028) -- TRENEL, 28 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 23 de octubre de 2025 de trabajadores del Frigorífico General Pico laborando en el sector de desposte de la planta frigorífica, en la localidad de Trenel, en la provincia de La Pampa, Argentina. Desde el corazón de la Pampa Húmeda argentina, a unos seiscientos kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, se prepara la carne vacuna de alta calidad que representará al país sudamericano en la 8ª edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) en Shanghai, donde la tradición ganadera argentina buscará seguir consolidándose en el mercado chino. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (ce)Ganadería 2026: producción, genética y mercados, ejes del Congreso Ganadero de Rosario

Posteriormente, el ingeniero agrónomo Mariano Bonsignor desarrollará el rol de la oferta forrajera como base para la producción de carne, mientras que Gabriel Zurbriggen, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, expondrá sobre el uso de cultivos de cobertura en sistemas ganaderos desarrollados en zonas agrícolas.

La integración entre agricultura y ganadería aparece hoy como una de las tendencias más relevantes para mejorar la sustentabilidad de los sistemas productivos, optimizar recursos y aumentar la eficiencia en el uso de los suelos.

Sanidad, manejo y perspectivas económicas

Otro de los temas de alto interés será la situación sanitaria de los rodeos bovinos. El investigador del Conicet y especialista del INTA Rafaela, Santiago Nava, presentará una actualización sobre el control de la garrapata común del bovino, una problemática que ha adquirido relevancia en distintas regiones del país debido a cambios en el contexto epidemiológico.

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Más tarde, el productor ganadero y cofundador de PensAgro, Pablo Etcheberry, compartirá experiencias prácticas bajo el concepto “Todo suma, el manejo decide”, una charla orientada a demostrar cómo las decisiones cotidianas impactan directamente en los resultados productivos y económicos.

El cierre institucional estará encabezado por el presidente de la Sociedad Rural de Rosario, Tomás Layus, junto a autoridades provinciales.

Finalmente, el analista económico Damián Di Pace ofrecerá una mirada sobre el escenario macroeconómico y las perspectivas para las pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector ganadero.

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Su exposición, titulada “Perspectivas Económicas 2026 y futuro de las Pymes en el sector ganadero”, buscará aportar herramientas para interpretar el contexto económico y evaluar las oportunidades de inversión y crecimiento en los próximos años.

Un encuentro clave para una actividad estratégica

La ganadería argentina atraviesa una etapa de profundas transformaciones impulsadas por la incorporación de tecnología, la mejora genética, los nuevos modelos de gestión y las exigencias crecientes de los mercados internacionales.

En ese contexto, el Congreso Ganadero Rosario se consolida como uno de los principales ámbitos de actualización técnica y análisis estratégico para productores, asesores, empresarios y profesionales vinculados a la cadena de ganados y carnes.

La edición 2026 buscará aportar conocimiento, generar intercambio de experiencias y contribuir a la construcción de una ganadería más eficiente, rentable y preparada para afrontar los desafíos del futuro.

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