La Región Centro dio un nuevo paso en favor de la competitividad de la cadena láctea al presentar ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación una propuesta conjunta para implementar un esquema diferencial de vacunación contra la fiebre aftosa en vacas lecheras.
Tambos más eficientes: la Región Centro presentó un plan diferencial para la vacunación contra la aftosa
Los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos elevaron a Nación una propuesta para modificar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa en vacas lecheras. La iniciativa busca trasladar la inmunización al período de secado, reduciendo las pérdidas de producción sin afectar los estándares sanitarios.
La iniciativa, elaborada por equipos técnicos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, plantea trasladar la aplicación de la vacuna al período de secado o presecado de los animales, con el objetivo de minimizar el impacto que la inmunización genera sobre la producción de leche durante la etapa de lactancia.
La propuesta surge a partir de una problemática identificada por productores y especialistas del sector. Actualmente, la vacunación de vacas en producción provoca una respuesta inmunológica que incrementa la demanda energética del organismo, lo que puede derivar en una disminución temporal del volumen de leche obtenido.
Proponen vacunar contra la fiebre aftosa durante el secado
Además, el proceso de generación de anticuerpos protectores se extiende durante aproximadamente dos semanas posteriores a la aplicación, período en el que también pueden registrarse mermas en la eficiencia productiva.
Desde los equipos técnicos que participaron en el desarrollo del proyecto explicaron que el objetivo es compatibilizar los máximos estándares sanitarios con una mayor eficiencia económica para los establecimientos lecheros.
“Se busca que la vacuna continúe cumpliendo plenamente su función sanitaria, pero evitando pérdidas productivas innecesarias. Al aplicarla durante el período seco, cuando la vaca no está en ordeñe, se elimina el impacto sobre la producción de leche y se mejora la rentabilidad de los tambos”, señalaron.
La propuesta contempla un esquema de adhesión voluntaria, permitiendo que cada productor evalúe su implementación de acuerdo con las características de su establecimiento. En todos los casos, se mantendrían los requisitos y objetivos fijados por los programas nacionales de control y erradicación de la fiebre aftosa.
Los ministros Sergio Busso, de Bioagroindustria de Córdoba; Guillermo Bernaudo, de Desarrollo Económico de Entre Ríos; y Gustavo Puccini, de Desarrollo Productivo de Santa Fe, respaldaron formalmente la iniciativa y destacaron que se trata del resultado de un trabajo coordinado entre las tres provincias que integran la Región Centro.
Propuestas
Según indicaron, la propuesta apunta a fortalecer la competitividad de uno de los sectores productivos más importantes de la región, generando condiciones que permitan aumentar la eficiencia de los tambos sin comprometer la sanidad animal ni los compromisos asumidos por el país en materia de control de enfermedades.
La presentación se enmarca en una agenda regional más amplia vinculada a la sanidad animal, la infraestructura, la conectividad y el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales. En ese contexto, la Región Centro busca consolidarse como un ámbito de articulación de políticas públicas innovadoras que aporten soluciones concretas a los desafíos del sector productivo.
De ser aprobada por las autoridades nacionales, la iniciativa podría representar una mejora significativa para miles de productores lecheros, combinando eficiencia productiva, sostenibilidad económica y el mantenimiento de los elevados estándares sanitarios que caracterizan a la ganadería argentina.