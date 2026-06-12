Propuesta

Tambos más eficientes: la Región Centro presentó un plan diferencial para la vacunación contra la aftosa

Los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos elevaron a Nación una propuesta para modificar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa en vacas lecheras. La iniciativa busca trasladar la inmunización al período de secado, reduciendo las pérdidas de producción sin afectar los estándares sanitarios.