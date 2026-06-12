La búsqueda de sistemas ganaderos más eficientes, rentables y adaptados a las nuevas demandas productivas será el eje de una jornada técnica gratuita y abierta a toda la comunidad que se realizará el próximo 16 de junio en Victoria, Entre Ríos.
Ganadería regenerativa y bienestar animal: una jornada técnica pondrá el foco en los nuevos desafíos del sector
El próximo 16 de junio, en Victoria- Entre Ríos, se desarrollará una nueva edición del ciclo "INTENTA: Hacia una Ganadería Sostenible e Inteligente". Especialistas y productores compartirán experiencias sobre productividad, bienestar animal y sistemas regenerativos.
La actividad forma parte del ciclo "INTENTA: Hacia una Ganadería Sostenible e Inteligente", una propuesta impulsada por INTA, Fundación Sembrando Victoria y el Instituto Superior San Benito, junto a diversas instituciones vinculadas al sector agropecuario.
El encuentro se desarrollará de 9 a 12 horas en el SUM de INTA Victoria y contará con dos charlas centrales. La primera estará a cargo de la ingeniera agrónoma María Eugenia Munilla, quien abordará el vínculo entre bienestar animal y productividad.
La segunda disertación será presentada por el ingeniero agrónomo Enrique A. Arnold, quien expondrá sobre ganadería regenerativa y compartirá la experiencia del establecimiento El Destino, de Victoria, un caso concreto de aplicación de este modelo productivo basado en el aprovechamiento de los recursos naturales, la mejora de los pastizales y la reducción en el uso de insumos.
En diálogo con Campo Litoral, Raúl Brassesco, ingeniero agrónomo de INTA Victoria, explicó que la iniciativa busca acercar herramientas y conocimientos actualizados a productores, técnicos y estudiantes.
"Venimos trabajando desde el año pasado en este curso compuesto por distintos módulos que abordan temas estratégicos para la producción ganadera. Este será el sexto encuentro y está centrado en dos cuestiones que hoy generan mucho interés en el sector", señaló el ingeniero agrónomo.
Según detalló, uno de los ejes será analizar cómo las prácticas vinculadas al bienestar animal impactan directamente sobre los resultados productivos.
"Hay aspectos como la sombra, el barro o las condiciones de manejo que influyen en la producción. La idea es mostrar que cuanto mejor está el animal, mejores son los resultados que se obtienen", señaló Brassesco.
Un cambio de paradigma
La segunda exposición estará enfocada en la ganadería regenerativa, un sistema que busca producir carne con menor utilización de insumos, apoyándose en los recursos naturales disponibles y en el aprovechamiento de los pastizales nativos.
Para Brassesco, se trata de una propuesta que invita a replantear la forma tradicional de producir.
"Es una manera diferente de pensar la ganadería. Se busca trabajar más amigablemente con la naturaleza, mejorar la calidad del suelo y aprovechar mejor los recursos naturales disponibles en cada campo", sostuvo.
Durante la jornada se presentará el caso de un establecimiento local que viene desarrollando este enfoque desde hace varios años.
Una oportunidad para Entre Ríos y la región
Desde INTA Victoria, consideran que este tipo de modelos tiene potencial para expandirse en Entre Ríos y en otras provincias de la región pampeana, especialmente en zonas donde existen pastizales naturales y ambientes con monte nativo.
Brassesco destacó que estos sistemas permiten combinar producción con servicios ecosistémicos, como la captura de carbono, una herramienta cada vez más valorada frente a los desafíos del cambio climático.
"Creemos que hay oportunidades para producir en equilibrio con la naturaleza, manteniendo la rentabilidad y reduciendo costos. Es una tecnología de procesos que todavía debe seguir validándose, pero que muestra resultados interesantes", afirmó.
Más producción con menores costos
Consultado sobre los desafíos que enfrenta la ganadería argentina, Brassesco señaló que el país tiene un gran potencial para incrementar la producción de carne y consideró que los sistemas regenerativos pueden convertirse en una alternativa para alcanzar ese objetivo.
"Tenemos que generar más producción y esta puede ser una herramienta interesante porque permite bajar costos manteniendo niveles productivos. Pero también implica un cambio de mentalidad y una mirada más abierta hacia nuevas formas de producir", concluyó.
La jornada será gratuita, abierta al público y no se suspenderá por lluvia. Participan además entidades como la Sociedad Rural de Victoria, la Sociedad Rural Argentina, FUCOFA, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria y la Escuela Agrotécnica local.