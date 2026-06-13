La economía, los mercados internacionales y los desafíos productivos que enfrenta el campo argentino fueron los principales ejes de la jornada "El agro frente al nuevo escenario global: mercados, estrategia y futuro productivo", organizada por el Distrito 6 de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el Polo Club de Venado Tuerto.
El agro frente a los cambios globales: fuerte convocatoria en una jornada organizada por la SRA
Con una convocatoria que superó los 150 participantes, el Distrito 6 de la Sociedad Rural Argentina realizó en Venado Tuerto la jornada "El agro frente al nuevo escenario global: mercados, estrategia y futuro productivo". El encuentro reunió a productores, técnicos y empresarios para debatir sobre economía, mercados internacionales y los desafíos que enfrenta el sector agropecuario.
El encuentro reunió a más de 150 productores, técnicos, empresarios y referentes del sector agropecuario, consolidándose como uno de los espacios de análisis y debate más importantes de la región en materia económica y productiva.
La actividad fue encabezada por la directora del Distrito 6 de la SRA, Soledad Diez de Tejada, junto a su equipo de trabajo, y contó con las disertaciones del reconocido analista económico Claudio Zuchovicki y de la especialista en mercados de granos Lorena D'Angelo.
Un escenario global que obliga a repensar estrategias
Durante las exposiciones, los especialistas analizaron el complejo contexto económico internacional y sus implicancias para la producción agropecuaria argentina.
La volatilidad de los mercados, la evolución de los commodities, los conflictos geopolíticos, las tendencias del comercio mundial y las perspectivas para los granos fueron algunos de los temas abordados ante un auditorio integrado por productores de distintas actividades.
Previamente al evento, Diez de Tejada había señalado que la elección de la temática respondió a una necesidad concreta del sector.
"El año pasado trabajamos sobre sanidad animal y este año decidimos enfocarnos en los mercados de granos y en la economía, porque influyen directamente en la toma de decisiones del sector agropecuario", había explicado.
La dirigente también destacó la importancia de brindar herramientas que permitan interpretar un escenario caracterizado por la incertidumbre económica, los bajos precios internacionales de los commodities y las dificultades de rentabilidad que atraviesan muchas actividades productivas.
Reconocimientos a referentes e instituciones del sector
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega de reconocimientos a empresas, instituciones y referentes que se distinguen por su aporte al desarrollo agropecuario y agroindustrial.
En la categoría Integración Vertical en la Cadena Bovina fue distinguida la cabaña "La Pluma de Firpo", mientras que el reconocimiento a la Trayectoria Genética en Soja fue otorgado al ingeniero agrónomo Rodolfo Rossi por su contribución al mejoramiento genético y al desarrollo de la agricultura argentina.
Asimismo, el premio a la Excelencia Educativa recayó en el Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto, una institución con una extensa trayectoria en la formación de recursos humanos para el sector agropecuario.
También fue reconocida la cabaña "Unelén", de Ariel Manfroi, por su trabajo en excelencia genética ovina, y la empresa La Sibila recibió la distinción al Valor Agregado en la Lechería, destacando su aporte al desarrollo de una de las cadenas productivas más importantes de la región.
Un trabajo conjunto para fortalecer al sector
La jornada contó además con el acompañamiento de importantes empresas vinculadas al agro, entre ellas Grupo Don Mario, Roagro, Neogen, Case, Grupo Criolani, Bauer, JCB y Bayá Casal, cuyo apoyo resultó fundamental para concretar la actividad.
Desde la entidad destacaron el esfuerzo realizado para llevar adelante el encuentro y remarcaron la importancia del trabajo colaborativo entre productores, empresas e instituciones para afrontar los desafíos que enfrenta el agro argentino.
La amplia convocatoria reflejó el interés que existe dentro del sector por acceder a información estratégica y herramientas de análisis que permitan anticipar tendencias y mejorar la toma de decisiones en un contexto económico cada vez más dinámico y competitivo.
Con una fuerte participación del público y un alto nivel de las exposiciones, la jornada reafirmó el compromiso de la Sociedad Rural Argentina con la capacitación, el intercambio de conocimientos y la construcción de propuestas que contribuyan al desarrollo sustentable de la producción agropecuaria.