En Venado Tuerto

El agro frente a los cambios globales: fuerte convocatoria en una jornada organizada por la SRA

Con una convocatoria que superó los 150 participantes, el Distrito 6 de la Sociedad Rural Argentina realizó en Venado Tuerto la jornada "El agro frente al nuevo escenario global: mercados, estrategia y futuro productivo". El encuentro reunió a productores, técnicos y empresarios para debatir sobre economía, mercados internacionales y los desafíos que enfrenta el sector agropecuario.