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Maximiliano Pullaro
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En máximos históricos

La lechería argentina vive su mejor momento en una década: producción y exportaciones en niveles récord

Impulsada por una mayor eficiencia productiva y una sostenida demanda internacional, la cadena láctea argentina atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la producción de leche alcanzó niveles récord y las exportaciones registraron su mejor desempeño desde 2012, con Brasil consolidándose como principal comprador.

La producción de leche alcanzó máximos históricos y las exportaciones crecen al ritmo de BrasilLa producción de leche alcanzó máximos históricos y las exportaciones crecen al ritmo de Brasil
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La cadena láctea argentina atraviesa un momento histórico. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la producción nacional de leche alcanzó el mayor volumen registrado en al menos una década, mientras que las exportaciones del sector se ubicaron en máximos de los últimos 14 años, impulsadas principalmente por la fuerte demanda de Brasil.

Así lo revela un informe elaborado por los economistas Matías Contardi y Julio Calzada de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que destaca la consolidación de un proceso de crecimiento productivo y mejora de la eficiencia en los tambos argentinos.

Según las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre enero y abril la producción nacional alcanzó los 3.500 millones de litros de leche, un volumen que supera en 9,3% el promedio registrado para el mismo período de la última década y constituye el nivel más alto desde que existen estadísticas comparables.

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El crecimiento no solo se refleja en el volumen total producido, sino también en la productividad de los establecimientos. Durante 2026, la producción promedio diaria por tambo se ubicó en 3.287 litros, un valor 27% superior al promedio de los últimos cinco años.

Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran el corazón lechero del país

La estructura productiva de la lechería argentina continúa concentrándose en la región central del país. De acuerdo con los datos del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), actualmente existen 8.813 tambos registrados en Argentina y el 83% se encuentra en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Estas tres provincias también reúnen cerca del 90% del rodeo lechero nacional, que supera los tres millones de cabezas.

En términos productivos, Córdoba lidera la generación de leche durante 2026, con casi 1.000 millones de litros aportados por sus principales cuencas lecheras y un promedio de 3.666 litros diarios por establecimiento.

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Santa Fe, por su parte, mantiene una fuerte presencia con un promedio de 2.735 tambos activos, concentrados mayoritariamente en la cuenca central, que representa por sí sola el 25% de toda la producción nacional relevada, con unos 663 millones de litros.

Buenos Aires, aunque cuenta con menor cantidad de establecimientos, presenta los mejores indicadores de productividad por tambo, confirmando una tendencia que se viene profundizando desde hace varios años.

Tambos más grandes y eficientes

El informe de la BCR también refleja un proceso de transformación estructural en la actividad lechera argentina.

Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), los establecimientos que producen más de 10.000 litros diarios representaban apenas el 5% de la producción nacional en 2010. Actualmente explican cerca del 30% del total.

FARM-USA/CHEESE - Cheesemaker Peter Dixon holds a round of cheese being aged at Consider Bardwell Farm, where artisanal cheeses are made from goat and cow's milk, in West Pawlet, Vermont in this June 30, 2008 file photo. Small-scale farmers in Vermont and across the United States are finding new life meeting demand for high-end farmstead cheese, a business model that some find far more profitable than selling commodity milk. To match feature FARM-USA/CHEESE REUTERS/Brian Snyder/Files (UNITED STATES) vermont quesos fabrica fabricacion de quesos quesero fabrica artesanal de quesosLa lechería acelera: la producción subió 9,3% y las exportaciones marcaron un máximo de 14 años

En paralelo, los tambos de menor escala, con producciones inferiores a los 2.000 litros diarios, han perdido participación dentro del sistema productivo.

Esta evolución evidencia una creciente concentración de la producción en establecimientos más grandes, tecnificados y eficientes, capaces de mejorar sus rendimientos y optimizar costos en un contexto cada vez más competitivo.

Exportaciones en máximos desde 2012

El excelente desempeño productivo encuentra su correlato en el mercado internacional.

Durante los primeros cuatro meses del año, Argentina exportó cerca de 130.000 toneladas de productos lácteos, el mayor volumen registrado para este período desde 2012.

La lechería acelera: la producción subió 9,3% y las exportaciones marcaron un máximo de 14 añosLa lechería acelera: la producción subió 9,3% y las exportaciones marcaron un máximo de 14 años

La leche en polvo continúa siendo el principal producto exportado y representa más de un tercio de los embarques totales.

Brasil se consolidó como el principal destino de las exportaciones argentinas. Entre enero y abril compró más de 60.000 toneladas de productos lácteos, un volumen 40% superior al registrado en igual período del año pasado y más del doble del promedio histórico de compras del país vecino.

Detrás de Brasil aparecen Argelia, Chile y China entre los principales mercados de destino.

A excepción del gigante asiático, que redujo sus importaciones en un 35% respecto de 2025, los principales compradores incrementaron sus adquisiciones en al menos un 23% interanual.

El crecimiento de las exportaciones también se refleja en el ingreso de divisas.

Según el informe, las ventas externas del complejo lácteo generaron hasta abril un valor FOB de 455 millones de dólares, cifra que supera en 17% el promedio de los últimos cinco años y en 50% el promedio de la última década.

A French dairy farmer milks cows to collect organic milk, some of which will be used to make butter, at his farm in Saint-Colomban, France, October 26, 2017. REUTERS/Stephane Mahe francia francia tambo produccion leche organica leche organica tambosLa lechería acelera: la producción subió 9,3% y las exportaciones marcaron un máximo de 14 años

Se trata además del mejor registro para un primer cuatrimestre desde 2014.

Con una producción récord, mayores niveles de productividad y un mercado internacional que vuelve a mostrar dinamismo para los productos argentinos, la lechería se posiciona como una de las cadenas agroindustriales con mejor desempeño durante 2026.

El desafío hacia adelante será sostener este crecimiento en un contexto global marcado por la volatilidad económica y la creciente competencia internacional.

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