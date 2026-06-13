En máximos históricos

La lechería argentina vive su mejor momento en una década: producción y exportaciones en niveles récord

Impulsada por una mayor eficiencia productiva y una sostenida demanda internacional, la cadena láctea argentina atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la producción de leche alcanzó niveles récord y las exportaciones registraron su mejor desempeño desde 2012, con Brasil consolidándose como principal comprador.