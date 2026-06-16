Reporte del Mercado de Granos

La comercialización de soja toca mínimos históricos en medio de la presión del mercado global

Mientras la cosecha de soja avanza hacia su etapa final, los productores argentinos mantienen una marcada prudencia a la hora de fijar precios. La combinación de valores internacionales deprimidos, márgenes ajustados para la industria y una fuerte liquidación de posiciones especulativas en Chicago configura un escenario de incertidumbre para el principal cultivo del país. En contraste, el maíz muestra un mayor dinamismo comercial y mejores niveles de cobertura.