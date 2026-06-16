Perspectiva Agrocilmática

Lluvias desparejas, leve repunte térmico y retorno de las heladas: el clima marcará la agenda del campo durante la próxima semana

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipó una semana con condiciones climáticas muy variables para las principales regiones productivas del país. Se esperan temperaturas más elevadas en el norte argentino, precipitaciones abundantes en sectores puntuales y, hacia el cierre del período, una nueva irrupción de aire polar que podría provocar heladas en amplias zonas agrícolas.