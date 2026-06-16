La actividad agropecuaria argentina transitará una semana marcada por fuertes contrastes climáticos.
Lluvias desparejas, leve repunte térmico y retorno de las heladas: el clima marcará la agenda del campo durante la próxima semana
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipó una semana con condiciones climáticas muy variables para las principales regiones productivas del país. Se esperan temperaturas más elevadas en el norte argentino, precipitaciones abundantes en sectores puntuales y, hacia el cierre del período, una nueva irrupción de aire polar que podría provocar heladas en amplias zonas agrícolas.
Según la última Perspectiva Agroclimática elaborada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el período comprendido entre el 11 y el 17 de junio, el escenario estará caracterizado por un leve ascenso de las temperaturas durante los primeros días, lluvias de distribución muy desigual y el regreso de una masa de aire frío que provocará un descenso térmico generalizado.
El informe advierte que las condiciones podrían influir directamente sobre las tareas de siembra de los cultivos de invierno y sobre las labores de cosecha que aún continúan en distintas regiones productivas.
Temperaturas más elevadas en el norte
Durante el inicio de la semana, la rotación de los vientos desde el sector este hacia el norte favorecerá un aumento de las temperaturas, especialmente en el norte del país.
Las máximas más elevadas se registrarán en el nordeste del NOA, gran parte de Paraguay, la Región Chaqueña y sectores del norte mesopotámico, donde los termómetros podrían superar los 25 grados e incluso alcanzar valores cercanos a los 30 grados en algunas áreas.
Por su parte, el este del NOA, el norte de Cuyo, buena parte de la Mesopotamia y el norte de la Región Pampeana presentarán temperaturas máximas que oscilarán entre los 20 y 25 grados.
En tanto, las regiones centrales del país, incluyendo gran parte de la Región Pampeana y Cuyo, registrarán máximas más moderadas, ubicadas entre los 15 y los 20 grados.
Las zonas cordilleranas y serranas del oeste argentino continuarán mostrando los registros más bajos, con temperaturas máximas inferiores a los 15 grados.
Lluvias abundantes en algunas regiones y escasas en otras
Uno de los aspectos más destacados del informe es la marcada disparidad en la distribución de las precipitaciones.
Hacia mediados de la semana se espera el avance de un frente de tormenta que generará lluvias de intensidad variable según la región.
La mayor parte del área agrícola nacional recibirá aportes escasos o incluso nulos, una situación que podría favorecer la continuidad de las tareas de cosecha y siembra en aquellas zonas donde los excesos hídricos venían complicando el ingreso de maquinaria.
Sin embargo, algunas regiones recibirán acumulados significativos.
Entre ellas se destacan gran parte de Paraguay, el norte de la Mesopotamia, sectores del sur de Cuyo y áreas del oeste de la Región Pampeana, donde podrían registrarse precipitaciones superiores a los 25 milímetros, con focos de acumulados aún mayores.
En otras áreas agrícolas se prevén lluvias moderadas, con registros superiores a los 10 milímetros.
Mientras tanto, la Cordillera de los Andes volverá a presentar condiciones invernales más rigurosas, con tormentas acompañadas por lluvias y nevadas, especialmente en los sectores central y sur.
Regresa el aire polar y aumentan los riesgos de heladas
Tras el paso del sistema frontal, la situación volverá a cambiar de manera significativa.
El ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas sobre gran parte del territorio agrícola nacional.
La irrupción de estos vientos fríos favorecerá la ocurrencia de heladas localizadas y, en algunas zonas, heladas generales que podrían afectar cultivos sensibles y retrasar algunas labores de campo.
Las temperaturas mínimas superiores a los 10 grados quedarán restringidas a sectores de Paraguay, la Región Chaqueña, parte de la Mesopotamia, el nordeste de Córdoba y Uruguay.
En gran parte del resto del área agrícola, las mínimas descenderán por debajo de los 5 grados, con numerosos sectores donde se registrarán heladas.
Los mayores riesgos se concentrarán en regiones del NOA, Cuyo, áreas serranas de Buenos Aires y sectores del norte, noreste y sur de la Región Pampeana, donde las temperaturas podrían ubicarse por debajo de los 0 grados.
En las zonas cordilleranas del NOA y Cuyo, los registros mínimos podrían descender incluso por debajo de los -5 grados.
Impacto sobre la campaña agrícola
El comportamiento climático previsto llega en un momento clave para el sector agropecuario.
Por un lado, continúan las tareas de implantación de trigo y cebada en buena parte del país, mientras que por otro avanzan las últimas etapas de la cosecha de soja y la recolección de maíz tardío.
Las lluvias previstas podrían aportar humedad útil para los cultivos de invierno en algunas regiones, aunque también generar dificultades operativas en sectores donde los suelos ya presentan elevados niveles de humedad.
A su vez, el retorno de las heladas obliga a mantener el monitoreo sobre los lotes recién implantados y sobre aquellos cultivos que podrían verse afectados por los descensos térmicos más intensos.
En este contexto, los productores seguirán de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días, ya que el clima volverá a desempeñar un papel determinante en el desarrollo de la campaña agrícola 2026/27.