La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complica a diario y pese a que en el Gobierno aseguran que cuentan con los apoyos necesarios para desactivar los intentos de la oposición por aplicar una moción de censura, los sectores dialoguistas no descartan la posibilidad de habilitar el debate por la interpelación.
El gobierno busca respaldos para Adorni a fin de evitar la moción de censura
Si bien el procedimiento es extenso, el PRO y la UCR no descartan habilitar el debate por la interpelación.
"Vamos a ver qué pasa en el Senado. En Diputados, si el radicalismo está de acuerdo, es factible que se vote el emplazamiento de las comisiones para la interpelación", reveló una fuente del PRO al tanto de las negociaciones legislativas.
En Casa Rosada garantizan que los sectores socios acompañarán al Poder Ejecutivo en la intención de desarticular la voluntad del Partido Justicialista (PJ) que busca convocar a una sesión única para, eventualmente, tratar la remoción del funcionario en el Senado y el pedido de sesión para el martes 23 de junio con intención de debatir en Diputados los seis pedidos de interpelación.
"Tenemos los votos para evitar la moción. Además, el proceso es muy enroscado", sostuvo un integrante de la mesa política. "No hay posibilidad", coincidió otra voz del reducido círculo.
Sin embargo, la oposición podría tener los votos para habilitar una sesión de interpelación al funcionario, aunque el oficialismo se encuentra en pleno proceso del poroteo necesario para intentar neutralizar los intentos.
Es cierto que se trata de un proceso complejo porque requiere la aprobación de una de las dos cámaras para habilitar el pedido de interpelación, y en segunda instancia, la sanción de Diputados y el Senado para habilitar la moción de censura que implica la remoción inmediata del ministro coordinador.
Todo debe ser aprobado por mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de los miembros presentes.
La complicación que atraviesa el Poder Ejecutivo gira en torno a la presión de las bancadas del PRO y la Unión Cívica Radical que comenzaron a tomar distancia de las explicaciones expuestas por el ministro coordinador para intentar justificar su situación patrimonial.
De hecho, el partido que lidera el ex presidente Mauricio Macri se manifestó a través de un documento en ese sentido, y el radicalismo, a través de una posición conjunta de senadores y diputados.
Según explica la agencia Noticias Argentinas, en la recolección de respaldos al Jefe de Gabinete trabajan la senadora Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Con intención de contrarrestar la ofensiva opositora, la mesa política resolvió que Adorni asista a la Cámara de Senadores a principios de julio, concretamente, el jueves 2, para brindar el primer informe de gestión.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, crítica con las vueltas de tuerca que hasta ahora expuso Adorni en sus explicaciones, había pedido su presencia en el recinto para junio.
Desde el Bloque Justicialista, el senador José Mayans fue quien impulsó la moción de censura.
Qué es
En el año 1994 la figura del jefe de Gabinete se introdujo en la Constitución Nacional. A raíz de eso, se incorporó también la moción de censura en el artículo 101.
La misma cumple un rol importante ya que, a través de ese mecanismo constitucional, el Congreso tiene la facultad de exigir el desempeño del cargo con responsabilidad política del Poder Ejecutivo o de alguno de sus integrantes, pero tiene la salvedad de que solamente se puede aplicar la moción de censura sobre el jefe de Gabinete.
Un punto trascendente acá es que alcanza con la toma de la decisión política del Congreso en su mayoría para poder ser aplicada. De este modo, no es indispensable la demostración de la comisión de un delito, así como tampoco probar una ilegalidad específica.
El paso a paso
Son dos las etapas para llegar a esa decisión. Primero, en este caso el jefe de Gabinete tiene que ser citado al recinto del Congreso, donde responderá preguntas y tendrá la oportunidad de defenderse. Y en segunda instancia, los legisladores llevarán adelante el proceso de votación de la moción de censura.
Para que el Congreso haga efectiva la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la votación a favor de la medida debe ser aprobada por la mayoría absoluta; es decir, la mitad de los congresales debe sufragar a favor, más uno de los miembros, para lo cual no importa el número de presentes ese día en las dos cámaras.
En caso de que la mayoría vote en favor de la moción de censura en Diputados como en Senadores, Manuel Adorni debería dejar el cargo de jefe de Gabinete, pero, al ser una cuestión política y no judicial, el presidente Javier Milei podría volver a elegirlo para que ocupe nuevamente el cargo.
Vale recordar que la moción de censura que la oposición busca aplicar desde el Congreso a Adorni surge luego de que el jefe de Gabinete ratificó sus declaraciones juradas para justificar el aumento de su patrimonio desde el día en que asumió en el gobierno.
Un dato más: el último intento por aplicar este mecanismo constitucional tuvo a otro jefe de Gabinete como protagonista: Guillermo Francos, antecesor de Adorni. En aquel caso la medida se fundaba en la falta de aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad por falta de financiamiento.