Javier Milei volverá a enfocarse en la agenda internacional en las próximas semanas. El presidente emprenderá una nueva gira que incluirá una escala en España, su participación en la cumbre de mandatarios del Mercosur y un posterior viaje a Estados Unidos, donde buscará fortalecer su relación política con Donald Trump.
Milei viajará a España, participará de la cumbre del Mercosur y volverá a reunirse con Trump
El mandatario iniciará una nueva serie de viajes al exterior con actividades en Madrid, una reunión regional en Paraguay y otro encuentro con Donald Trump.
El jefe de Estado partirá el miércoles 24 de junio hacia Madrid, donde permanecerá hasta el sábado 27. Durante su estadía desarrollará una agenda centrada en actividades académicas y encuentros con empresarios vinculados al mundo de los negocios y las inversiones.
Se trata de la sexta visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia. En sus anteriores viajes mantuvo reuniones con referentes políticos como Santiago Abascal, líder de Vox, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Una nueva escala en Madrid
La agenda española contempla una conferencia en la Universidad CEU San Pablo y reuniones con representantes del sector privado.
La visita tendrá lugar en un contexto político particular, ya que coincidirá con una jornada de alta tensión en la Argentina. Ese mismo día, sectores de la oposición intentarán avanzar en el Congreso con una interpelación y una moción de censura contra Manuel Adorni envuelto en una fuerte controversia por la evolución de su patrimonio y las explicaciones brindadas públicamente.
Mientras tanto, desde la Casa Rosada continúan respaldando al funcionario y buscan evitar que la polémica afecte el rumbo político y económico del Gobierno.
Paraguay y Estados Unidos, las siguientes escalas
Tras regresar al país, Milei volverá a salir el 30 de junio para asistir en Asunción a la cumbre de presidentes del Mercosur.
El encuentro regional tendrá una relevancia especial, ya que será el primero que se desarrollará bajo la vigencia del acuerdo comercial entre el bloque sudamericano y la Unión Europea.
Pocos días después, el 4 de julio, el Presidente emprenderá un nuevo viaje a Estados Unidos, el número 18 desde el inicio de su gestión.
La fecha no es casual. Coincide con las celebraciones por el Día de la Independencia estadounidense y le permitirá compartir actividades con Donald Trump, en un nuevo gesto de acercamiento entre ambos líderes.
La apuesta por el vínculo con Washington
La relación con el mandatario republicano se transformó en uno de los ejes centrales de la política exterior argentina.
Desde el Gobierno consideran estratégico consolidar ese vínculo y ampliar las posibilidades de cooperación bilateral en materia comercial, inversiones y posicionamiento geopolítico.
Con esta nueva gira, Milei buscará mantener una fuerte presencia internacional mientras en el plano interno el oficialismo enfrenta una etapa marcada por las tensiones políticas y las disputas parlamentarias.
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