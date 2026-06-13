Tras la presentación de su declaración jurada

¿Junio o julio? ¿Informe o interpelación?: el Congreso espera respuestas de Adorni

Mientras el Jefe de Gabinete dijo que irá el próximo mes al Senado para dar cuenta de la gestión, la presidenta de la Cámara alta exigió que adelante su visita. En Diputados, la oposición evalúa una moción de censura.