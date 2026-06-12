La satisfacción con la marcha del país subió levemente a 30% (+1 punto), ubicándose 2 puntos por encima del mismo momento del gobierno de Macri (28%) y 20 puntos por encima del nivel observado durante la gestión de Alberto Fernández (10%).
Sube la desaprobación del gobierno nacional y la falta de trabajo lidera las preocupaciones
Son datos medidos por la Universidad de San Andrés en todas las regiones del país durante los primeros días de junio. Se desploma la imagen de Adorni y crece la de Bullrich dentro del oficialismo. ¿A quién votaría si las elecciones fuesen hoy?
Esta es una de las conclusiones a las que arribó la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés.
Hay otros hallazgos importantes: la aprobación del gobierno de Javier Milei cae a 35%, mientras que la desaprobación sube a 61% (+1 punto). “En términos comparativos, continúa por debajo de Macri (45%) pero por encima de Alberto Fernández (21%) en igual período de gestión”.
Segmentado por género, ingresos, edad y simpatías políticas, se tiene que la mayor desaprobación se ubica entre mujeres, personas de clase media baja (65 %), entre los 44 y 59 años, de Izquierda y Centro Izquierda y votantes de Sergio Massa, con quien Javier Milei fue a balotaje en noviembre de 2023.
Uno por uno
La indagación, que se realizó entre el 3 y el 5 de junio entre personas mayores de 18 años con conexión a Internet, se enfoca en los tres poderes del Estado.
Así, la satisfacción con el Poder Ejecutivo alcanza el 25 %; con el Senado, 25% (subió 2 puntos respecto de la medición anterior); con el Judicial, 19% (1 punto menos), mientras que Diputados permanece estable con un 15 %, “ consolidando niveles de insatisfacción generalizada con todos los poderes”.
La mayoría de las opiniones adversas hacia el Poder Legislativo corresponden a votantes de la oposición.
Otra pregunta que se repite en cada estudio es qué emociones genera Javier Milei: “Entre quienes aprueban su gobierno son la esperanza, la incertidumbre y la confianza; mientras que entre quienes lo desaprueban predominan la vergüenza, el rechazo, el asco y la decepción”.
Analizado por ministerio, se tiene que los mayores niveles de satisfacción se registran en las políticas Exterior (33%), Defensa (32%) y Energética (31%). “Hay una caída generalizada en todas las políticas; las más pronunciadas corresponden a la Educativa (19%) y Salud (18%), ambas con una baja de 6 puntos porcentuales, seguidas por la Política Exterior (33%) y Social (23%), con caídas de 5 puntos cada una”.
En contraste, las políticas con mayor nivel de insatisfacción son Salud (75%), Educación (75%) y Obras Públicas (74%).
Prioridades
La falta de trabajo (40%), la corrupción (34%) y los bajos salarios (33%) se consolidan como los principales problemas del país. “La falta de trabajo aumenta como preocupación (+3 puntos), mientras que los bajos salarios pierden centralidad (-5 puntos) y la inflación cae a 19% (-3 puntos)”.
Retrospectivamente, el 58% considera que la situación del país empeoró y solo el 19% cree que mejoró. A futuro, el 28% considera que mejorará, mientras que el 43% cree que empeorará.
En cuanto a la percepción personal, el 57% afirma que su situación empeoró en el último año y solo el 11% que mejoró; a futuro, el 27% cree que mejorará y el 36% que empeorará.
Cuestión de imagen
La senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) es la dirigente con mayor imagen positiva (38%), seguida por Javier Milei (33%), que cae 2 puntos respecto a la medición de mayo. Entre quienes aprueban a la actual gestión, la imagen de Milei gana sobre Bullrich, y sobre Mauricio y Jorge Macri; en sexto lugar aparece la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En cuanto al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, la imagen negativa alcanza el 72% (entre muy mala y mala), consolidándose como el funcionario con peor diferencial (-58%).
Lo sigue de cerca la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien cayó dos puntos y tiene un diferencial de -56 %.
En el otro extremo, figuran con mejor imagen los ministros de Economía, Luis Caputo (27 %); del Interior, Diego Santilli (26%), y de Capital Humano, Sandra Pettovello (25%).
En la oposición, Cristina Fernández de Kirchner (32%), Axel Kicillof (31%) y Myriam Bregman (30%) son los dirigentes con mejor posicionamiento. Por debajo de la dirigente de Izquierda, se ubica el ex presidente Mauricio Macri quien volvió a la escena pública en las últimas semanas.
Entre quienes no aprueban la gestión actual, CFK se ubica primera, seguida por Kicillof, Bregman, Juan Grabois, Massa, Nicolás del Caño y Máximo Kirchner. Luego vuelve a figurar Villarruel, en octavo lugar, con bastante menos adhesión que en el conteo anterior.
¿Y si votara hoy?
Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿a qué partido votaría?, se les preguntó a quienes participaron del estudio. No se consultó por nombres sino por agrupación política.
Un 25% votaría al Peronismo y un 24% a La Libertad Avanza, un 5% al PRO y otro 5% al FIT, mientras que el 21% no sabe a quién votaría, y el 6% prefiere no decirlo.
“Los votantes de Juan Schiaretti (31%), las personas con ideología de centro (29%) y la Generación X (25%) son quienes menos definen su voto”, concluye el informe.