Encuesta privada

Sube la desaprobación del gobierno nacional y la falta de trabajo lidera las preocupaciones

Son datos medidos por la Universidad de San Andrés en todas las regiones del país durante los primeros días de junio. Se desploma la imagen de Adorni y crece la de Bullrich dentro del oficialismo. ¿A quién votaría si las elecciones fuesen hoy?