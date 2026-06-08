Patricia Bullrich volvió a movilizar la discusión digital este lunes con la publicación de un particular montaje en la cual se la muestra en actividades rutinarias del Senado de la Nación, pero al ritmo de la canción “Se dice de mí” de Tita Merello, interpretada por La Joaqui.
“Se dice de mí”: particular video de Bullrich al ritmo de Tita Merello y La Joaqui
La senadora nacional continuó la saga de sus desarrolladas producciones en redes sociales con un mensaje encriptado, pero que no parece apuntar estrictamente a la oposición.
Sin analogías o dobles sentidos, Bullrich refuerza las ideas de que en las últimas semanas ha sido el apellido que más resuena en la discusión política dentro del plano oficialista, apelando al lenguaje ya característico de sus cuentas oficiales.
“Si charlo con Luis..”
A la hora de escucharse “Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan”, el video muestra a la ex ministra de Seguridad junto a legisladores peronistas como Jorge Capitanich, Juliana di Tullio y José Mayans.
En las votaciones del jueves pasado en la Cámara Alta todas las miradas estaban puestas en “Pato”, luego de que cuestionara la intención del gobierno de frenar el pliego de Verónica Michelli.
Los Milei pretendían echar atrás el documento enviado por el propio oficialismo en el que se proponía a la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, investigador del caso Libra, como vocal del Tribunal Oral de La Plata.
El pliego que inicialmente iba a sufrir una postergación, finalmente fue votado y aprobado dentro de una lista total de 74. Bullrich se abstuvo en la votación.
El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, adelantó que el mandatario podría no firmar la designación.
Los idas y vueltas
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado había ofrecido su renuncia a Javier Milei por llamada privada luego de cuestionar públicamente las intenciones de dejar afuera a Michelli y tomar distancia de los hermanos.
El miércoles pasado también llamó la atención en X cuando, en plena disputa por el pliego en cuestión, publicó la foto de una reunión privada junto a Karina Milei “trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”.
Ahora envía un mensaje sugestivo que la pone en el plano principal, con el aliciente de una coyuntura política que, por fuera del propio Javier Milei y de la lógica distancia temporal, no posee candidatos concretos a la presidencia en 2027. Justamente un fragmento responde a este interrogante utilizando una captura de una imagen generada por inteligencia artificial por el canal TN en la que Bullrich se posiciona ante un laberinto que la lleva por tres caminos: "Jefatura de Gobierno", "Vicepresidencia" y "Presidencia". Un camino rojo la lleva directo a la última opción.
El próximo escenario de encuentro será el próximo jueves, cuando en plena jornada del debut del Mundial y con un presidente de cargada agenda, se reúna en Casa Rosada la bautizada Mesa Política con los actores del círculo rojo.