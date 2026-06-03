Internas entre aliados

En Casa Rosada aseguran que la relación entre los hermanos Milei y Bullrich “se dobla, pero no se rompe”

Los últimos desplantes de la ex ministra de Seguridad al jefe de Estado y a la Secretaria General producen ruidos en las galerías de Balcarce 50. Sin embargo, los operadores mileístas y bullrichistas todavía optan por poner paños fríos a las divergencias