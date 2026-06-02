El Gobierno nacional aceleró las negociaciones con gobernadores y bloques aliados para intentar destrabar su proyecto de reforma electoral, aunque por estas horas reconoce que no cuenta con los votos necesarios para aprobar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los principales objetivos políticos de la administración de Javier Milei.
El Gobierno nacional quiere salvar la reforma electoral y negocia con los aliados
La derogación de las PASO no obtendrá los votos necesarios y negocian otras opciones, que incluyen las primarias abiertas optativas e incluso una suerte de ley de lemas para cargos legislativos. El frente abierto en el Senado por el intento de retirar un pliego judicial.
Esta posibilidad había sido advertida oportunamente por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que últimamente está marcando diferencias con el Poder Ejecutivo en cuestiones como la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, o el retiro del pliego judicial de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
No obstante, en primera instancia el gobierno insistió con la versión original de la iniciativa, particularmente en lo que respecta a la eliminación de las PASO.
Otro escenario
La discusión se reactivó en el marco del diseño de la estrategia parlamentaria de la mesa política del oficialismo, para fijar la hoja de ruta legislativa de cara a junio y activar la mayor cantidad de proyectos posibles antes de que empiece el Mundial de Fútbol, período en que la actividad legislativa suele decaer de manera significativa.
De esos encuentros participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; Adorni, los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
En aquellas oportunidades, la hermana del mandatario nacional remarcó la importancia de que se eliminen definitivamente las PASO, al argumentar que son un gasto innecesario por parte del Estado y no tienen buena imagen en la sociedad.
El Poder Ejecutivo ya dio esta dicusión a finales del 2024, pero con una minoría mucho más marcada en el recinto, durante las sesiones extraordinarias del año pasado solamente pudo conseguir que se suspendieran por única vez. Ahora, la cúpula libertaria estaba decidida a ir a fondo para derogarlas, hasta que constató que no cuentan con los votos necesarios.
Más allá de eso, el proyecto contempla cambios en el financiamiento de los partidos políticos, la implementación de la Boleta Única de Papel, mayores exigencias para conservar la personería partidaria y la incorporación de Ficha Limpia al régimen electoral nacional; otra inclusión resistida por la oposición dialoguista, que prefiere sea tratatada por separado.
¿Vuelve la ley de lemas?
Justamente, las resistencias registradas entre sectores del PRO, la UCR y representantes provinciales, obligaron al oficialismo a revisar su estrategia. Y comenzaron a bajararse alternativas como las de mantener las primarias, pero quitar la obligatoriedad para los electores, o bien incluso resucitar una suerte de ley de lemas, pero solamente para cargos legislativos.
En todos los casos, el objetivo es garantizar que nadie de los aliados dispute la candidatura presidencial a Javier Milei. Y que, finalmente, con listas legislativas propias, confluyan en apoyarla.
La ley de lemas, bien conocida y derogada en nuestra provincia, permite que cada frente presente varias listas. La que obtenga mayor cantidad de votos, suma la de todos los votantes de esa fuerza. En el caso de las nóminas parlamentarias, los puestos se distribuyen de manera proporcional por el sistema D’Hont. Este mecanismo aún se utiliza en Santa Cruz, Formosa y Misiones.
La otra variante, contra la de forzar a los partidos a dirimir sus candidatos por internas cerradas, es la de permitir que puedan seguir utilizando las primarias, pero con participación ciudadana voluntaria.
Desde la Casa Rosada sostienen que las PASO representan un gasto elevado para el Estado y consideran que, con el paso de los años, terminaron funcionando más como una gran encuesta nacional que como un mecanismo efectivo para seleccionar candidatos. También argumentan que fomentan disputas internas dentro de las coaliciones políticas.
Por eso es que hay sectores del oficialismo que continúan criticando la alternativa de que sean optativas, al entender que no soluciona el problema del gasto que conlleva el proceso, sino que solamente lo reduciría, en el mejor de los casos.
No se pliegan
Por lo pronto, Bullrich se concentra en la sesión que tendrá esta semana, en la que buscará la media sanción para el pago de la deuda a los holdouts y la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, así como también -posiblemente- tratar los pliegos judiciales.
En este último punto, el inesperado punto de fricción política se produjo a partir de la repentina instrucción presidencial de retirar el pliego a jueza de Michelli, luego de haberlo enviado y de que obtuviese dictamen aprobatorio en comisión, junto con la profunda tanda de postulaciones remitida por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Luego de que Bullrich anticipara que no se plegará a la pretensión del Ejecutivo, haciendo uso de la “objeción de conciencia” y de que el bloque PRO adelantara el mismo temperamento, la senadora santafesina Carolina Losada salió a confirmar que votará “en contra” de retirar el pliego y que el bloque radical, de 10 miembros, votará igual.
“No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”, dijo Losada. Y advirtió que “hasta que no haya una razón que esgrima el Ejecutivo, para mi es una candidata super válida, muy formada, que dio una entrevista brillante ante la Comisión de Acuerdos”.
“Ella estuvo en la Comisión y no sabíamos si es cuñada de alguien, solo la valoramos por sus propias cualidades, porque no se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien, ella es una persona con una carrera y con cualidades suficientes”, resaltó Losada.