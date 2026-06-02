Agenda parlamentaria

El Gobierno nacional quiere salvar la reforma electoral y negocia con los aliados

La derogación de las PASO no obtendrá los votos necesarios y negocian otras opciones, que incluyen las primarias abiertas optativas e incluso una suerte de ley de lemas para cargos legislativos. El frente abierto en el Senado por el intento de retirar un pliego judicial.