Otra vez en la mira

El mileísmo ensaya la defensa definitiva de Adorni ante la Oficina Anticorrupción y la Justicia Federal

Ante la presentación de su Declaración Jurada, el ministro coordinador adhirió con su esposa al Régimen Simplificado de Ganancias que contempla la Ley de Inocencia Fiscal, una táctica que aprueban los Milei, pero en la que no confían sectores internos y repudian los opositores.