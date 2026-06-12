En la mira

La oposición presiona por la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete

El PRO volvió a pedirle al presidente que deje de respaldar al funcionario tras la polémica de su declaración jurada. Más temprano, Schiaretti encabezó reclamos de distintos espacios opositores. El Gobierno opta por mostrar éxitos económicos.