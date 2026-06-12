Manuel Adorni volvió a estar en el centro del debate luego de que todo el arco opositor reclame a Javier Milei que deje de respaldar a su Jefe de Gabinete, luego de la polémica presentación de su declaración jurada. El PRO publicó un comunicado pidiendo al presidente que "defienda el cambio". Más temprano, distintos espacios se expresaron en el mismo sentido, poniendo en duda el patrimonio del funcionario. Mientras, el gobierno opta por mostrar éxitos económicos.
La oposición presiona por la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete
El PRO volvió a pedirle al presidente que deje de respaldar al funcionario tras la polémica de su declaración jurada. Más temprano, Schiaretti encabezó reclamos de distintos espacios opositores. El Gobierno opta por mostrar éxitos económicos.
En la tarde de este viernes, el PRO volvió a cuestionar públicamente la defensa presidencial de Adorni en redes sociales e insistió en que el respaldo no tiene justificación. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, publicó el partido que lidera Mauricio Macri en X. En tanto, la UCR y la Coalición Cívica impulsaron sesiones y pedidos formales para exigir respuestas en el Congreso.
La oposición cuestionó a Adorni por operaciones en criptomonedas y por viajes en el avión presidencial junto a su esposa, Bettina Angeletti, datos que motivaron denuncias y pedidos de investigación. Fuentes judiciales marcan que la documentación detectó préstamos y adquisiciones incompatibles con los ingresos del jefe de Gabinete, y esa constatación alimentó nuevos reclamos de los distintos espacios opositores.
Cuestionamientos varios
Por la mañana, Juan Manuel Schiaretti encabezó los reclamos con un contundente comunicado en sus redes sociales. Afirmó que Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional, por lo que la situación adquiere gravedad institucional. Y agregó que el funcionario le mintió al pueblo argentino y al Congreso.
“El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”, manifestó en su pronunciamiento.
A las críticas de Schiaretti se suman a las de la UCR, que calificaron de “extrema gravedad” la situación de Adorni y recordaron que “ante el propio Congreso de la Nación dijo que en sus declaraciones juradas ‘nunca existió ocultación alguna’. Hoy reconoce lo contrario. Mintió ante el Congreso. Quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado”.
Por la Coalición Cívica se expresaron cuestionando las explicaciones mediáticas que Adorni dio sobre inversiones olvidadas en criptomonedas que justificarían su incremento patrimonial. "Se encuentra perfectamente configurada la existencia de dolo en el actuar del jefe de Gabinete", indicaron desde el espacio y agregaron que "esa falsedad produjo daño cierto, en tanto sustrajo bienes de conocimiento público, por los cuales debía tributar, lo que no hizo por varios años".
La lectura interna de la gestión
Mientras, desde el gobierno nacional marcan que, pese a la polémica, la gestión está intentando mostrar avances y asegurar que la administración está funcionando, aunque reconocen que hay áreas que operan a velocidades distintas. Funcionarios señalaron que la exposición mediática de Adorni afectó la agenda y que se impulsó un mayor ritmo de anuncios para recuperar dinamismo en la gestión.
En la Casa Rosada resaltan las noticias económicas favorables como la baja del riesgo país y la acumulación de reservas por sobre los ruidos políticos. En ese marco, el propio Adorni publicó medidas desde su cuenta de X y la Secretaría de Transporte adelantó un beneficio para personas con discapacidad a partir de una fecha próxima.
Sin embargo, también hubo voces críticas hacia el jefe de Gabinete, como la de la jefa de bloque de LLA en el Senado y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que complejiza la posición del presidente y marca que la disputa excede el enfrentamiento clásico entre gobierno y opositores.
Lo cierto es que el caso Adorni tuvo nuevamente un pico de menciones en redes sociales y generó una escalada de pronunciamientos mediáticos de distintos actores políticos; donde la respuesta presidencial sobre la continuidad del funcionario están en el centro de los reclamos, mientras persiste la expectativa parlamentaria sobre posibles pasos institucionales.