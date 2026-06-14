El presidente Javier Milei volvió a cerrar filas detrás de Manuel Adorni. En medio de la polémica generada por las modificaciones realizadas en la declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete, el mandatario utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su respaldo a uno de los funcionarios más importantes de su administración.
Milei volvió a defender a Adorni en medio de la polémica por su declaración jurada
El Presidente respaldó nuevamente al jefe de Gabinete en medio de las denuncias por inconsistencias patrimoniales y la investigación judicial en curso.
La publicación llegó mientras continúan las repercusiones políticas y judiciales por las diferencias detectadas en el patrimonio declarado por Adorni. Desde la oposición impulsaron denuncias y reclamos para que el funcionario brinde mayores precisiones sobre el origen y la regularización de los fondos observados.
Hombre clave
El apoyo presidencial no sorprendió dentro del oficialismo. Adorni se convirtió en una de las figuras más cercanas a Milei desde el inicio de la gestión y fue ganando influencia hasta transformarse en una pieza central del armado libertario.
Su protagonismo quedó consolidado tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Aquel resultado fortaleció su figura dentro del espacio y derivó poco después en su desembarco al frente de la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos.
Ese ascenso político también quedó reflejado en la estructura partidaria. Tal como informó El Litoral, Adorni integra junto a Karina Milei el núcleo de máxima confianza del Presidente y es considerado uno de los dirigentes con mayor peso en las decisiones estratégicas del Gobierno nacional.
El respaldo llega además en una etapa de intensa actividad internacional para Milei. El mandatario se encuentra en la antesala de una gira primero Europa y luego en Paraguay, para finalizar en Estados Unidos.
El patrimonio de Adorni bajo la lupa
La controversia se desató luego de que Adorni reconociera diferencias en su declaración jurada y avanzara con la regularización de activos que no habían sido incluidos en presentaciones anteriores. El funcionario sostuvo que se trataba de ahorros e inversiones previas a su llegada a la función pública.
Las explicaciones no alcanzaron para frenar los cuestionamientos. Diversos sectores opositores presentaron denuncias ante la Justicia Federal y reclamaron que se investigue la situación patrimonial del jefe de Gabinete.
Desde la Casa Rosada, en cambio, consideran que el caso forma parte de una ofensiva política contra uno de los principales referentes del oficialismo. En ese contexto, el nuevo mensaje de Milei apunta a despejar cualquier especulación sobre la continuidad de Adorni y a reafirmar la confianza presidencial en quien hoy ocupa uno de los cargos más relevantes del Gobierno nacional.