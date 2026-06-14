Las circunstancias en torno al jefe de Gabinete de la Nación eclipsan datos que el Gobierno libertario considera positivos y que preferiría que se destaquen por sobre el caso. Esa situación produce divergencias internas en LLA, pero por ahora se impone la postura defensiva del Presidente y la Secretaria General
El Gobierno nacional espera movimientos de Comodoro Py
Los Milei mantienen el respaldo a Manuel Adorni, pese a ciertas divergencias internas, pero aguardan definiciones judiciales para decidir los pasos a seguir
Los ánimos en la Casa Rosada variaron notablemente tras las justificaciones que Manuel Adorni dio en referencia a cómo -y de dónde- obtuvo el dinero que justificaría el rotundo cambio que tuvieron sus finanzas desde que asumió en la función pública. Por lo bajo, los funcionarios libertarios critican la estrategia defensiva del jefe de Gabinete, pero en particular se quejan por el hecho de que lo que el Gobierno considera un paquete de buenas noticias está pasando desapercibido al ser eclipsado por la situación que rodea al ministro coordinador, quien se reconoció evasor, aunque prometió pagar lo que no declaró, y según sus dichos, fue conseguido mediante un dinero que encontró en el departamento de su padre fallecido y ganancias que obtuvo con su esposa apostando a las bitcoins.
Más allá de las cifras que aportó en su declaración jurada y la de su pareja, Bettina Angeletti (que supera el medio millón de dólares), lo que potenció las desconfianzas en el entramado libertario y el opositor, fue la adhesión del matrimonio al Régimen Simplificado de Ganancias. Un esquema, que, a diferencia de los blanqueos tradicionales, permite dos cosas. En primer lugar, no dar tanto detalle a la hora de presentar el patrimonio del contribuyente, y segundo, que pueden ingresar en él -bajo la Ley de Inocencia Fiscal- quienes tienen cargos en el Estado.
Los ruidos provenientes de la Mesa Política
Procurando mantener la imagen de una normalidad que se contradice con los hechos objetivos, después de la última reunión de la Mesa Política, fue Karina Milei quien se encargó de subir la foto del encuentro, donde además se celebró el cumpleaños de la titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que un rato antes había expuesto que lo de Adorni “más que un error, es una omisión ética”.
En la postal resalta la ausencia del ministro de Hacienda, Luis Caputo, quien justificó el faltazo con un viaje personal, pero que de todos modos dejó entrever que prefirió evitar mostrarse en escena cuando afianza su postura de que el ruido político tiene relación directa con la economía, especialmente en materia de la imagen local de la gestión gubernamental. Según una garganta de la cartera económica consultada sobre esta cuestión por este medio, “lo que preocupa es que la desaceleración de la inflación y la baja del Riesgo País quedaron por detrás de la madeja judicial que envuelve a Manuel, y eso es un problema, porque para nosotros es más fundamental que los buenos resultados de nuestro programa lleguen como información al común denominador de la gente”, sintetizó.
Por su parte, otra voz oficial apuntó en Balcarce 50: “Que Toto no haya estado en mesa política no significa nada, eso es una lectura berreta de los sommelier de fotografías y gestos, que encima ven lo que les conviene, o lo que quieren. Caputo pocas veces asiste a estas reuniones por temas de su agenda, que como entenderán, es bastante complicada”, expresó el colaborador de la Secretaría General, que a la vez negó que en el cónclave se hayan producido roces o discusiones.
“Como dijo Karina, la prioridad fue debatir la agenda legislativa. Esas supuestas filtraciones de las que hablan los periodistas son falaces. Patricia dice en privado lo mismo que dice en público, y lo que opine o piense está perfecto, ya lo dijimos, no somos una mandada y el Presidente acepta las disidencias siempre y cuando no se opongan a nuestro proyecto, y en eso ella ya dejó claro que su norte es el mismo que el este Gobierno”, concluyó la fuente.
En el Congreso buscan la remoción de Adorni
Apenas se supo en Balcarce 50 que tanto en Diputados como en el Senado requirieron la interpelación del JGM con el objetivo de avanzar con una moción de censura que, de prosperar con mayoría absoluta en ambos cuerpos, podría destituir al ministro coordinador, los capitostes mileístas se empezaron a mover para consolidar un número parlamentario que evite ese escenario. Esta figura constitucional fue incorporada a la Carta Magna en la reforma de 1994 cuando se creó el rango de jefe de Gabinete. Lo llamativo es que, entre los aliados, el PRO salió a cuestionar duramente la permanencia del también vocero presidencial en la Casa Rosada a través de un tuit en el que le dice a Milei: “Los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”. Sin embargo, consultado por El Litoral, un articulador amarillo no dio muestras de que su fuerza vaya a prestar los votos para que avance la moción de censura que motorizan peronistas -en sus diferentes vertientes- y otros bloques como el de la Coalición Cívica.
La Justicia Federal promete avanzar con la investigación
Entretanto, en Comodoro Py, el fiscal federal Gerardo Pollicita, solicitó inmediatamente las DDJJ del matrimonio Adorni con la finalidad de ser analizadas minuciosamente. Desde esa alta dependencia judicial también surgió el rumor de que Adorni podría ser citado a declarar la próxima semana. En la sede del Poder Ejecutivo Nacional rápidamente se esforzaron por desmentir la posibilidad de que eso se concrete. “No va a prosperar porque no tienen los elementos suficientes para hacerlo”, sentenció uno de los hombres del denominado ‘karinismo’, que añadió: “Manuel está muy tranquilo porque ya dijo todo lo que tenía que decir y va a esperar que se expida la Justicia. Él va a acatar lo que determine el juez. Y para despejar dudas que promueven los medios, sigue teniendo el apoyo incondicional de Javier y de Karina, nada cambió”, aseguró el informante con despacho en la sede del PEN.
El silencio de los funcionarios nacionales hace ruido
El grueso del funcionariado de la administración central espera expectante las definiciones de los tribunales federales y la decisión que el primer mandatario tome al respecto. Por lo pronto, casi la totalidad de ellos se ha llamado a silencio con respecto a la situación del jefe de los ministros, salvo terceras líneas, como, por ejemplo, el secretario de coordinación administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación,
Martín Siracusa (referente de Bullrich en la estructura del Gobierno nacional), quien señaló a este diario que, “hay un peronismo con mucha caja tratando de voltear al Gobierno” y “los ataques son desproporcionados. El jefe de Gabinete se sentó en los medios, presentó su declaración, expuso mucho de su vida privada, cosa que a mí me parece un exceso, porque de golpe todo el mundo sabe todo de la vida privada antes de la función pública. La Justicia va a investigar todo lo que se ha planteado en su declaración jurada y tendrá que verificar -con pruebas- todo lo que se ha dicho”, concluyó el funcionario, que, como su jefa política, se desafilió de Propuesta Republicana y se sumó a las filas libertarias.