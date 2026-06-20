Una fecha con historia

¿Por qué se celebra el Día de la Bandera el 20 de junio en Argentina?

La conmemoración recuerda a Manuel Belgrano en el aniversario de su muerte y pone en valor el legado del creador de uno de los símbolos más importantes del país. Cada año, Rosario se convierte en el escenario principal de los homenajes y las promesas de lealtad de miles de estudiantes.