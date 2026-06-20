El 20 de junio es una de las fechas patrias más significativas del calendario argentino. Ese día se celebra el Día de la Bandera, una jornada dedicada a recordar a Manuel Belgrano, quien creó la enseña nacional y fue una de las figuras más destacadas del proceso independentista.
¿Por qué se celebra el Día de la Bandera el 20 de junio en Argentina?
La conmemoración recuerda a Manuel Belgrano en el aniversario de su muerte y pone en valor el legado del creador de uno de los símbolos más importantes del país. Cada año, Rosario se convierte en el escenario principal de los homenajes y las promesas de lealtad de miles de estudiantes.
La elección de la fecha no está vinculada con la creación de la bandera, sino con el fallecimiento de Belgrano, ocurrido el 20 de junio de 1820. Por ese motivo, cada año se le rinde homenaje al abogado, economista, militar y político que dejó una huella imborrable en la historia del país.
El origen de la bandera argentina
La bandera fue creada por Belgrano en 1812, en plena lucha por la independencia. Inspirado en los colores de la escarapela nacional, el entonces general del Ejército del Norte decidió confeccionar una insignia propia para identificar a las tropas revolucionarias.
La primera vez que fue izada ocurrió el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la actual ciudad de Rosario. Allí, frente a las baterías Libertad e Independencia, Belgrano hizo jurar fidelidad a la nueva bandera, aunque el Primer Triunvirato todavía no había aprobado oficialmente su utilización.
Años más tarde, el Congreso de Tucumán reconoció el símbolo patrio y en 1818 se incorporó el Sol de Mayo en la versión destinada a ceremonias oficiales.
El homenaje a Manuel Belgrano
La conmemoración del Día de la Bandera fue establecida por ley en 1938 durante la presidencia de Roberto Ortiz. Desde entonces, la fecha quedó asociada al recuerdo de Manuel Belgrano y a la reivindicación de los valores que impulsó durante su vida.
Además de ser el creador de la bandera, Belgrano tuvo una destacada participación en la Revolución de Mayo y en las campañas militares por la independencia. También fue un impulsor de la educación, la producción y el desarrollo económico del país.
Rosario, epicentro de la celebración
La ciudad de Rosario es el principal escenario de los festejos nacionales. Allí se encuentra el Monumento Nacional a la Bandera, inaugurado en 1957 en el lugar donde Belgrano izó por primera vez la insignia argentina.
Cada 20 de junio se realiza el acto central con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miles de estudiantes que prometen lealtad a la bandera.
La fecha se convirtió en una celebración que trasciende los actos protocolares y que busca reforzar el valor de uno de los símbolos más representativos de la identidad argentina.
Una fecha para recordar la historia
El Día de la Bandera no sólo recuerda a Manuel Belgrano, sino que invita a reflexionar sobre los ideales de libertad, unidad y compromiso con el país que guiaron al prócer.
Más de dos siglos después de aquella primera jura a orillas del Paraná, la bandera argentina continúa siendo uno de los emblemas que mejor representa la identidad y la historia de la Nación.