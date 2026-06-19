Con motivo del feriado nacional del sábado 20 de junio, en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, la Municipalidad de Santa Fe dio a conocer cómo será el funcionamiento de los distintos servicios públicos en la ciudad.
Servicios municipales en Santa Fe: cómo funcionarán este sábado 20 de junio por el feriado
La Municipalidad informó el esquema de funcionamiento de los servicios públicos durante el feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Habrá atención limitada en algunas áreas, guardias en servicios esenciales y cambios en la prestación del transporte.
El esquema contempla prestaciones habituales en áreas esenciales, servicios con guardias mínimas y la suspensión de algunas actividades administrativas y operativas durante toda la jornada.
Atención ciudadana, transporte y servicios esenciales
El Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad durante el feriado a través de la línea gratuita 0800-777-5000. Por este medio, los vecinos podrán realizar consultas, reclamos o solicitudes relacionadas con los servicios municipales, lo que garantiza la continuidad de la atención en temas considerados prioritarios.
En cuanto al transporte público de pasajeros, los colectivos circularán con la frecuencia habitual de los días feriados, es decir, con menor frecuencia que un día hábil, pero asegurando la conectividad entre los distintos barrios de la ciudad. Desde el municipio se recomienda a los usuarios tener en cuenta esta modalidad para planificar sus traslados durante la jornada.
El Sistema de Bicicletas Públicas “Las Bicis” también funcionará con normalidad, con horario de servicio de 6:30 a 21. Este sistema, que es utilizado diariamente por cientos de usuarios, se mantendrá operativo durante todo el feriado, facilitando la movilidad dentro del ejido urbano.
Por otro lado, el Cementerio Municipal abrirá sus puertas para visitas en el horario de 8 a 15, mientras que las inhumaciones se llevarán a cabo entre las 7:15 y las 11:30. Desde el municipio se solicita respetar los horarios establecidos para garantizar el normal desarrollo de las actividades en la necrópolis.
El Tribunal de Faltas atenderá al público de 8 a 16 en su sede de calle San Luis 3078, con el objetivo de garantizar la atención de trámites urgentes o situaciones que requieran resolución inmediata. En tanto, el Corralón Municipal funcionará con guardias mínimas, asegurando la respuesta ante eventuales contingencias en la vía pública.
Servicios con horarios especiales y recomendaciones
Durante el feriado, algunos espacios y programas municipales permanecerán cerrados. Es el caso de los Eco Puntos, el programa “Todavía Sirve” y la Estación Verde de Colastiné, que no brindarán atención durante toda la jornada del sábado 20 de junio. Estas áreas retomarán su actividad habitual el día hábil siguiente.
El Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) también suspenderá la atención en sus tres sedes, por lo que no habrá servicios veterinarios ni turnos programados durante el feriado. Desde el municipio recordaron que, ante situaciones de urgencia, los vecinos deberán recurrir a servicios veterinarios privados.
En tanto, el Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas en horario reducido. Funcionará de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30, ofreciendo su habitual propuesta gastronómica y comercial para vecinos y visitantes que circulen por el centro de la ciudad durante el feriado.
Los Centros de Informes Turísticos también mantendrán actividad, aunque con cronogramas diferenciados según la sede. El CIT de la Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910) atenderá de 11 a 17, el del Dique I Shopping Puerto Santa Fe lo hará de 13 a 19, mientras que el CIT Casco Sur funcionará de 9 a 13.
En estos espacios, los turistas y vecinos podrán acceder a información sobre actividades, recorridos y servicios disponibles en la ciudad.
Desde la Municipalidad de Santa Fe se recordó a los vecinos la importancia de consultar los canales oficiales de información, donde se publican actualizaciones permanentes sobre servicios, actividades y eventuales modificaciones en el esquema previsto.
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