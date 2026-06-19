Día de la Bandera

Servicios municipales en Santa Fe: cómo funcionarán este sábado 20 de junio por el feriado

La Municipalidad informó el esquema de funcionamiento de los servicios públicos durante el feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Habrá atención limitada en algunas áreas, guardias en servicios esenciales y cambios en la prestación del transporte.