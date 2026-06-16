Sanción

Tras la falta de recolección en varios barrios santafesinos, descontarán a Urbafé el día completo de servicio

La Municipalidad de Santa Fe confirmó la medida, tras detectar la falta de recolección durante el feriado del lunes. El secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, aseguró que reforzaron los controles sobre las prestadoras. También destacó la ampliación del servicio a 200 cuadras donde antes no ingresaban los camiones.