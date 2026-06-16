La ciudad de Santa Fe amaneció este martes con numerosos reclamos de vecinos por la ausencia de recolección domiciliaria de residuos en distintos sectores de la capital provincial. Ante la situación, el secretario de Gestión Urbana y Ambiente de la Municipalidad, Guillermo Ferrero, confirmó que la empresa Urbafé no prestó el servicio durante la jornada del lunes y que el Ejecutivo municipal aplicará descuentos económicos por el incumplimiento.
Tras la falta de recolección en varios barrios santafesinos, descontarán a Urbafé el día completo de servicio
La Municipalidad de Santa Fe confirmó la medida, tras detectar la falta de recolección durante el feriado del lunes. El secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, aseguró que reforzaron los controles sobre las prestadoras. También destacó la ampliación del servicio a 200 cuadras donde antes no ingresaban los camiones.
"No se le va a pagar el día porque obviamente no prestó el servicio la empresa de Urbafé. Por lo contrario, Cliba funcionó de manera habitual", aseguró el funcionario en diálogo con la prensa.
Ferrero fue más contundente al referirse a las consecuencias contractuales del incumplimiento: "Urbafé no prestó el servicio de recolección el día de ayer, por lo cual se le va a descontar por completo el día".
La situación se produjo luego del fin de semana largo y del feriado nacional del lunes, una jornada en la que se registró una prestación reducida de algunos servicios urbanos. Sin embargo, desde el Municipio rechazaron versiones que indicaban que la administración local hubiera solicitado una disminución de las tareas de limpieza.
"No, para nada", respondió Ferrero al ser consultado sobre una supuesta reducción del 70% de las prestaciones. "Nosotros los días feriados queremos garantizar lo que van a ser los servicios de recolección. El resto de los servicios obviamente se están evaluando", aclaró.
Mayor control sobre las empresas
El secretario explicó que la actual gestión profundizó los mecanismos de fiscalización sobre las compañías encargadas de la higiene urbana y sostuvo que las sanciones económicas forman parte de una política permanente de control. "Desde que asumió el intendente Poletti, todo lo que sea incidencia que la empresa efectivamente no hace, a través del control que estamos ejerciendo, le vamos descontando a las empresas", afirmó.
Según detalló el funcionario, la Municipalidad utiliza un sistema denominado "Urbetruck", mediante el cual los inspectores registran anomalías detectadas en la vía pública. Cada observación genera una incidencia que luego debe ser respondida por la empresa prestadora.
"Para que ustedes tomen dimensión, nosotros vemos casi un 30 o un 40% más de incidencias que les vamos marcando todos los días a las empresas, lo cual significa que estamos controlando mucho más", indicó.
No obstante, aclaró que no todas las observaciones derivan automáticamente en sanciones económicas. "Muchas veces la incidencia que nosotros marcamos como Municipalidad no se refleja en un descuento. Por ejemplo, si un camión no pasó por una cuadra y la empresa demuestra con fotografías que la calle estaba intransitable por las lluvias, entonces la situación queda justificada", explicó.
La experiencia de los microbasurales
Ferrero vinculó el aumento de los controles con mejoras observadas en distintos barrios de la ciudad, especialmente en sectores donde históricamente se habían generado microbasurales.
"Venimos trabajando barrio por barrio. Vamos viendo dónde se generan los microbasurales y también algunas anomalías de parte de las empresas. Hemos logrado ajustar con ellas el control y eso hizo que redujéramos muchos puntos críticos", señaló.
Como ejemplo, mencionó el caso de Fomento 9 de Julio. "Había pasajes por donde la empresa no pasaba. Los vecinos se acostumbraron a llevar la basura a la esquina. Nosotros ajustamos con la empresa, empezó a pasar por esas cuadras y los vecinos dejaron de sacar los residuos a la esquina porque el camión pasa efectivamente por su casa", relató.
Cambios en la limpieza después de los partidos
Durante la conferencia, Ferrero también se refirió a una modificación implementada por la Municipalidad en los operativos de limpieza posteriores a los eventos deportivos masivos. "Teníamos un servicio que se llamaba post partido, donde le pagábamos a las empresas para que realizaran tareas de barrido una vez finalizado el encuentro. La verdad es que los estándares no eran los que los vecinos esperaban", sostuvo.
A raíz de esa evaluación, el Municipio decidió asumir directamente esas tareas. "Dejamos de pagar esas permanencias y lo empezamos a hacer desde la administración. Actualmente estamos tomando los post partidos a través de empleados municipales y vemos que los resultados son buenos", afirmó.
La recolección seguirá durante los próximos feriados
Ante la proximidad de nuevos feriados nacionales, Ferrero garantizó la continuidad de la recolección domiciliaria de residuos y advirtió que se mantendrán las penalizaciones ante eventuales incumplimientos. "Los feriados vamos a trabajar. Lo que para nosotros es más importante tiene que ver con la recolección domiciliaria. Eso es clave y se va a seguir sosteniendo. Y obviamente la empresa que no cumpla le vamos a generar los descuentos correspondientes", aseguró.
La ampliación del servicio
El funcionario destacó además que la actual gestión avanzó en la extensión de la cobertura de recolección hacia sectores donde históricamente el camión no ingresaba. "Hemos ampliado el servicio de recolección en 200 cuadras de la ciudad. Fue un desafío muy grande porque tuvimos que levantar cables, realizar podas correctas y adecuar distintos sectores", explicó.
Según precisó, la expansión alcanzó a barrios como Nueva Pompeya, Villa del Parque y sectores de Centenario.
"En muchos barrios donde nunca había pasado el camión de recolección ahora va a empezar a pasar. Pero también necesitamos el compromiso de los vecinos para que se adapten a estos nuevos servicios", remarcó.
Finalmente, Ferrero sintetizó el objetivo que persigue la administración municipal: "Queremos ser lo más eficientes posible porque no nos resignamos a tener una ciudad más limpia. Eso tiene que ver con mejorar los controles, optimizar los recursos y brindar mejores servicios a los vecinos".